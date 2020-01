Heroes of Might and Magic 3 wiecznie żywe! Nowe HoTA z mnóstwem nowości

Sprawdźcie go.





Heroes of Might and Magic 3 to gra, która mimo upływu już 21 lat (!) od swojej premiery wciąż przyciąga przed ekrany monitorów setki tysięcy (miliony?) osób na całym świecie. Produkcja jest wiecznie żywa nie tylko za sprawą doskonale starzejących się oprawy graficznej oraz gameplayu, ale także za sprawą aktywnej społeczności graczy tworzącej nowe mapy i ogromne fanowskie modyfikacje. Jeden z najlepszych modów do HoMM 3, Horn of the Abyss, doczekał się wielkiej aktualizacji.orazto najbardziej znane modyfikacje do Heroesów, które dodają nie tylko mnóstwo zawartości, ale także zmieniają sposób prowadzenia rozgrywki. Horn of the Abyss 1.6 nie zawiera wprawdzie jeszcze nowego miasta o nazwie Factory, ale lista zmian jest imponująca. Oprócz dokonania wielu usprawnień w zakresie edytora map i usunięciu drobnych błędów dodano:- nową jednostkę neutralną - stalowego golema- nową bohaterkę Bastionu - Giselle- nowy teren - Wasteland- nową umiejętność o nazwie Interference- 3 nowe artefakty - Charm of Eclipse, Plate of Dying Light i Seal of Sunset- nowe interaktywne obiekty na mapiewprowadził do lubianej gry ponadto nowe miasto o nazwie "Przystań", opcję zmiany rozdzielczości i skalowania interfejsu, a także symultaniczne tury w rozgrywce wieloosobowej, które przyspieszają znacząco rozgrywkę. Dodatkowo, grę online ułatwia hub sieciowy pozwalający zapomnieć o konieczności stosowania rozwiązań pokroju Hamachi.Omawianą modyfikację można z łatwością zainstalować jako swojego rodzaju nakładkę na Heroes of Might and Magic 3 w wersji na przykład z platformy GOG. Tam Heroes 3 można kupić często w śmiesznie niskiej cenie. Dodatek dostępny jest jedynie w języku angielskim, ale nie powinno dla nikogo stanowić to większego problemu. Społeczność Polaków stworzyła już z resztą polonizację HoTA 1.5.4, a więc zapewne stworzy ją również dla HoTA 1.6.Horn of the Abyss 1.6 pobierzecie na przykład w tym miejscu . Miłej zabawy!