Grand Theft Auto V od teraz w ofercie Xbox Game Pass

Grzech nie skorzystać.





Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 3, 2020

na globalną skalę. Pomimo niemalże siedmiu lat obecności na rynku, produkcja nadal utrzymuje ogromną popularność i mało kiedy są na nią promocje. Dlatego też niesamowicie cieszy informacja, że gra została właśnie włączona do oferty abonamentu Xbox Game Pass.Redakcyjny kolega Maksym został w połowie grudnia szczęśliwym subskrybentem Xbox Game Pass Ultimate na okres trzech miesięcy. Skorzystał ze specjalnej oferty dla nowych użytkowników, przez co. Jeśli więc posiadacie konsolę Xbox One, to właśnie za równowartość paczki chipsów (nawet nie!) możecie pograć sobie teraz w GTA V (i nie tylko).– najnowsze Grand Theft Auto dostępne jest wyłącznie w subskrypcji na konsolę. Niewykluczone jednak, że za pewien czas oferta zostanie rozszerzona o komputery osobiste.Microsoft dodał tytuł do biblioteki bez żadnych zapowiedzi – po prostu udostępnił informację na Twitterze, co spotkało się z aplauzem tysięcy użytkowników. Nic dziwnego,– zwłaszcza jeśli mamy z kim pograć w trybie Online.Jeśli jesteście zainteresowani zakupem abonamentu Xbox Game Pass , to zapraszamy Was do lektury naszego czerwcowego artykułu, gdzie szczegółowo omówiliśmy zasady działania i koszta usługi.Źródło: Xbox