Demo Wanking Simulator już jest. Szczyt żenady osiągnięty?

Kiedy 12 maja informowałem Was o zapowiedzi Wanking Simulator, który jest symulatorem tego, o czym właśnie myślicie, po cichu liczyłem, że projekt zostanie pogrzebany. W czasach symulatorów absolutnie wszystkiego i powszechnego ogłupiania społeczeństwa uważam, że świat i gracze naprawdę nie potrzebują symulatora tego-co-robią-tylko-wasi-koledzy-a-wy-nie. A jednak wydawca Ultimate Games i polski deweloper MrCiastku sądzą inaczej i chwalą się grywalnym demem tego... czegoś.MrCiastku zapowiada, że rozgrywka w tym symulatorze 3D będzie mocno zróżnicowana. Poza możliwościami szerzenia "masturbacyjnego chaosu", nie zabraknie walki wręcz, strzelania, używania przedmiotów (np. alkohol, granaty, kamienie i papierosy), jazdy samochodem (wyścigi i dostawy), latania balonem oraz specjalnych czarów do wywoływania paniki i chaosu.Wanking Simulator przyniesie graczom m.in. tryb fabularny – głównym bohaterem jest Winston Gay (nie spodziewaliście się chyba poczucia humoru na wyższym poziomie?), którego nieobyczajne zachowania okazały się zbyt "głośne". Jego hałaśliwa działalność doprowadziła do interwencji sąsiadów, w efekcie czego "skorumpowane władze" pozbawiły go domu. Winstonowi pozostaje więc tylko zemsta na mieszkańcach Gay Bay (bo wicie, rozumicie...). Przygotowywane są również inne tryby tworzone z myślą o jednoosobowej zabawie – arena (boję się myśleć jakiego rodzaju to będzie rywalizacja), wyzwania oraz piaskownica."Tworzona przez MrCiastku gra opiera się na pełnych absurdu i politycznie niepoprawnych założeniach. Ten surrealistyczny i humorystyczny symulator, który może kojarzyć się z serialem animowanym South Park, zaoferuje w dniu premiery dodatkowe tryby gry, zróżnicowane lokacje oraz nowe formy aktywności" – mówi CEO Ultimate Games S.A., Mateusz Zawadzki.Jak podkreśla Ultimate Games S.A., Wanking Simulator to tytuł skoncentrowany na elementach humorystycznych.będzie masturbacja głównego bohatera, przy czym w grze nie będą widoczne żadne narządy płciowe czy płyny organiczne.Data premiery Wanking Simulator została ustalona na 1. kwartał 2020 roku. Jakby co, demo Wanking Simulator pobierzecie na Steam . Powiedzcie mi tylko szczerze: czy wśród Was jest ktoś gotowy wydawać na tę grę swoje zaoszczędzone pieniądze?