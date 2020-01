Johnny Trigger – strzelanie w zwolnionym tempie (recenzja gry)

Nieskomplikowana zabawa w agenta specjalnego.





Johnny Trigger – wciągająca i niezbyt skomplikowana gra akcji.

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.1 i nowsze

Gry mobilne wielu z nas uprzyjemniają codzienne dojazdy do pracy, czekanie w kolejce, czy krótką przerwę w nauce. Szczególnie dobrze w tej roli odnajdują się nieskomplikowane tytuły, które nie angażują zbyt mocno i oferują uproszczone sterowanie – najlepiej jednym palcem.Wszystkie opisane cechy posiada Johnny Trigger. To wciągająca gra akcji, w której wcielamy się w tytułowego agenta specjalnego i przemierzamy kolejne lokalizacje, eliminując wrogów. Nasza postać porusza się sama – naszym zadaniem jest jedynie dotykanie ekranu w odpowiednim momencie, by oddać celny strzał.Gdy nasz bohater zbliża się do przeciwników, czas zwalnia i możemy śledzić laserowy wskaźnik. Oddawanie celnych strzałów nie jest zbyt trudne, nie mamy jednak okazji do poprawy – pominięty przeciwnik strzela w naszą stronę i musimy rozpoczynać poziom od nowa. Co kilka poziomów walczymy z bossami. Za zdobyte wirtualne pieniądze możemy kupować nową broń i strój. Gra sprawia sporo frajdy i jeśli chodzi o samą rozgrywkę, trudno znaleźć coś do poprawy.Johnny Trigger to prosta i zaskakująco wciągająca gra. Jedyny mankament tej produkcji to (oczywiście) reklamy. Nie mamy tutaj możliwości wykupienia wersji premium. Pewnym rozwiązaniem jest tutaj jednak granie bez dostępu do internetu.