Epic Games Store wie jak rozpocząć rok. Do odebrania 3 darmowe gry

I to nie byle jakie gry.





Sklep Epic Games Store od momentu debiutu na rynku oferował graczom liczne darmowe gry. Cykliczne promocje miały zachęcić użytkowników do korzystania z nowej platformy. Wszystko co dobre szybko się jednak kończy – przychodzimy do Was z informacją o ostatniej (zapowiedzianej) akcji rozdawniczej.Od początku było wiadomo, że Epic Games Store będzie oferował darmowe gry wyłącznie do początku 2020 roku. Platforma postanowiła jednak zrobić konsumentom drobną niespodziankę i „po terminie” rozdać im trzy dodatkowe tytuły. Mowa tu o „Darksiders: Warmastered Edition” „Darsksiders II: Deathinitive Edition” oraz „Steep” . W celu odebrania produkcji wystarczy kliknąć w linki powyżej i przypisać tytuły do biblioteki.Oczywiście zwlekanie nie jest wskazane. Gry będą dostępne za darmo wyłącznie. Czego możecie spodziewać się po tychże produkcjach?„Darksiders: Warmastered Edition” oraz „Darksiders II: Deathnitive Edition” to. W tytułach wcielamy się w jednego z czterech Jeźdźców Apokalipsy, a naszym zadaniem jest odnalezienie ludzi stojących za rozpoczęciem wojny pomiędzy niebem a piekłem. Jeśli jeszcze nigdy nie mieliście okazji zagrać w którąś odsłonę serii, to naprawdę warto!„Steep” to z kolei gra, o której swego czasu było dosyć głośno.swego czasu dostępny był za darmo na platformie Origin. Spędziłem przy produkcji kilkanaście godzin i nie żałuję – warto w nią zagrać szczególnie teraz, gdy za oknem próżno szukać śniegu.Nic bardziej mylnego. Promocja, o której jest ten artykuł jest ostatnią z cyklu obiecanych przez platformę. Z pewnością jeszcze nie raz będziemy świadkami rozdawnictwa ze strony EGS i nie tylko.Źródło: Epic Games Store