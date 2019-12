Jesteś fanem RPG? Odbierz grę Tower of Time za darmo

Kolejna dobra gra za darmo.





Granie za darmo lub półdarmo to rzeczywistości, o czym pisał niedawno jeden z naszych redaktorów. Mamy kolejny dowód na ten stan rzeczy - na platformiezupełnie za darmo można odebrać grę z gatunku RPG -Co ważne, aby zdobyć darmową kopię tytułu nie trzeba specjalnie się natrudzić. Wystarczy posiadać konto w sklepie GOG, wejść na kartę gry i nacisnąć przycisk. Gotowe. Warto przypomnieć, że gry dostępne na polskiej platformie dystrybucji cyfrowej nie są objęte zabezpieczeniami DRM więc do aktywacji i samej rozgrywki nie jest wymagane połączenie z internetem.Tower of Time to rozbudowana fabularnie gra oferująca eksplorację lochów z innowacyjnym systemem walki w czasie rzeczywistym, który pozwala wstrzymywać i spowalniać czas.Gra zawiera elastyczny rozwój postaci, tysiące elementów do złupienia, ciekawe wyposażenie oraz złożony system walki w czasie rzeczywistym - Arrow-Time. Przygoda obejmuje ponad 50 godzin rozgrywki, wiele etapów i bogatą fabułę opowiadaną w przerywnikach filmowych.Źródło: GOG