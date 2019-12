Wiedźmin 3 bije rekordy popularności na Steamie. Serial zdziałał cuda

Dzięki Netflix!





New player record for @witchergame on @Steam, over 4 years after the release! pic.twitter.com/mTGvmrMM5a — Marcin Momot (@Marcin360) December 29, 2019

Za kilka miesięcy świętować będziemy piątą rocznicę premiery gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” , która była projektem przełomowym jeśli chodzi o polską scenę gamingu. Mogę się domyślać, że gdybyście w 2015 roku powiedzieli deweloperem z CD Projekt RED, iż ich produkcja osiągnie szczyt popularności w ostatnie dni 2019 roku, to wybuchliby głośnym śmiechem. Teraz mogą tylko zbić sobie piątki – no i pośmiać się też nie zaszkodzi.Okazuje się bowiem, że premiera serialu z Henrym Cavillem w roli głównej spodobała się nie tylko fanom sagi Andrzeja Sapkowskiego.Tak wynika przynajmniej ze statystyk Steama, które raczej nie pozostawiają żadnych złudzeń.podzielił się na Twitterze wyjątkowym zrzutem ekranu uchwyconym w ważnym dla Wiedźmina 3 momencie. Wczoraj w szczytowym momencie w tytuł grało, co przez kilka godzin absolutnym rekordem jeśli chodzi o niemalże pięcioletnią obecność Dzikiego Gonu na Steamie.Powyższe dane nie są jednak w pełni aktualne, bowiem niedługo po publikacji powyższej grafiki do świata pełnego potworów dołączył kolejny tysiąc użytkowników.Kto wie, może ten wynik zostanie jeszcze pobity?Źródło: Twitter, Steam Charts