Countersnipe – pojedynki snajperskie na smartfonie (recenzja gry)

Przyjemna gra dla miłośników strzelanek.





Countersnipe – wieloosobowa strzelanka w rysunkowej oprawie graficznej

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w Aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,89 zł - 244,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nie wszystkie gatunki gier można łatwo przenieść na urządzenia mobilne. Stosunkowo nieduży ekran dotykowy nie za bardzo pasuje chociażby do ambitnych tytułów strategicznych z rozbudowanymi mapami lub dynamicznych, trójwymiarowych gier FPS. Okazuje się jednak, że na wszystko można znaleźć rozwiązanie.Countersnipe to wieloosobowa strzelanka, w której toczymy pojedynki w czteroosobowych drużynach. Wcielamy się w snajperów i staramy się jak najszybciej wyeliminować wrogów. Gra oferuje starannie wykonaną, rysunkową oprawę graficzną i dwuwymiarowe pole gry.To właśnie atrakcyjna oprawa graficzna i przemyślana rozgrywka sprawiają, że tytuł ten bardzo dobrze sprawdza się na smartfonie. Zamiast biegania po skomplikowanym terenie przesuwamy palcem z boku na bok i szukamy przeciwników. Następnie uruchamiamy celowanie i staramy się oddać celny strzał. Sama mechanika nie jest przesadnie skomplikowana. Co innego, jeśli chodzi o szybkie eliminowanie innych graczy - wymaga to trochę wprawy, jednak daje sporo frajdy.W miarę rozwoju możemy kupić nowa broń, dodatkową amunicję i inne ulepszenia. Możemy wybierać również spośród kilku agentów – każdy różni się charakterystyką i umiejętnościami. Gra nie wymaga zakładania konta, jeśli jednak zdecydujemy się na logowanie, zyskamy dostęp do niektórych opcji związanych z zarządzaniem własnym zespołem.Countersnipe to bardzo udana produkcja. Gra zaskakuje dynamiczną rozgrywką i punktuje staranną oprawą graficzną. Nie brakuje mikropłatności, jednak nie są one konieczne do dobrej zabawy – czego chcieć więcej?