Szybko, nie ma czasu! Polski SUPERHOT za darmo

SUPERHOT za darmo od Epic Games tylko do godziny 17:00, 22.12.2019

Nie będę owijał w bawełnę: moim zdaniem dobre polskie gry są czymś, co w przyrodzie występuje niezmiernie rzadko. Każdy zna zapewne trylogię Wiedźmina od CD Projekt RED, ale czy potraficie wymienić choć trzy inne tytuły, które osiągnęły sukces w Polsce i na świecie? Ja z trudem, ale potrafię. This War of Mine, Dying Light i SUPERHOT. Ostatni z tytułów możecie odebrać dziś za darmo, na zawsze.Bezpłatny SUPERHOT to kolejna z niespodzianek przygotowanych przez sklep Epic Games Store w ramach trwającej przez 12 dni promocji świątecznej.Moja prywatna ocena? Mocne 9/10. Aby odebrać SUPERHOT za darmo udajcie się na stronę gry w sklepie Epic Games Store lub w aplikacji Epic Games Launcher . Dodajcie tytuł do koszyka i cieszcie się nowością w swojej bibliotece.Bez względu na to jakie gry lubicie, uważam że SUPERHOT powinien zagościć w Waszej bibliotece. Tak dobrego połączenia gry FPP i łamigłówki jeszcze nie widzieliście. W tej nietypowej produkcji studia SUPERHOT team czas biegnie wyłącznie wtedy, gdy wykonujecie jakiś ruch. Zadanie gracza jest proste: wyeliminować chcących zakończyć jego żywot oponentów. Niewielkie wymagania sprzętowe, ciekawa oprawa graficzna, intrygująca fabuła i doskonały gameplay to największe atuty tego nietuzinkowego dzieła.Miłej zabawy!