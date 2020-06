25 najlepszych modów do Minecrafta [Ranking 2020]

Modyfikacje do Minecrafta dla każdego.





Minecraft to naprawdę niesamowita gra, o czym najlepiej świadczy liczba osób w nią grających . Ta wielka piaskownica pobudza kreatywność jak żaden inny tytuł, pozwalając na budowę czegokolwiek, co sobie wyobrazimy. Choć Mojang nieustannie ją aktualizuje, dodając nowe treści urozmaicające rozgrywkę, nie brakuje niezależnych twórców, którzy wzbogacają produkcję o własną zawartość.Jako żetrudno zliczyć wszystkie modyfikacje, które ten otrzymał, a jeszcze trudniej się wśród nich odnaleźć. Dlatego też w tym artykule (zaktualizowanym na 2020 rok) zebraliśmy dla Was najciekawsze i najprzydatniejsze naszym zdaniem mody do Minecrafta. Nie zabrakło tu zarówno modów graficznych, jak i przydatnych narzędzi, a także tych modyfikacji, które nadają rozgrywce zupełnie nowy wymiar (dosłownie i w przenośni).Zanim przejdziemy do samej listy modów do Minecrafta, koniecznie musimy Wam wyjaśnić, jak wyglądaPrzede wszystkim należy zaznaczyć, że. Możecie sięgnąć po nie tylko jeśli jesteście właścicielami edycji pecetowej.Każdy mod do Minecrafta posiada szczegółową instrukcję instalacji. Wiele z nich wymaga aby przed samą instalacją moda zainstalować narzędzie o nazwie Minecraft Forge. To wspomaga instalację modyfikacji, pozwala na zarządzanie nimi oraz dba o ich kompatybilność. Minecraft Forge dla Minecrafta 1.15.2 można, a pliki kompatybilne ze starszymi wersjami gry odnajdziecie na oficjalnej stronie narzędzia . Wiele modyfikacji wymaga również wcześniejszej instalacji moda(o nim więcej poniżej).Instalacja modów do Minecrafta zwykle polega na przenoszeniu plików modyfikacji (o rozszerzeniu .jar lub.zip) do folderu mods w głównym folderze Minecrafta (ścieżka: Dysk lokalny C:/nazwa użytkownika/AppData/Roaming/.minecraft). Znajdziecie go, wpisując w wyszukiwarce Windowsa frazę %appdata% i przechodząc do folderu .minecraft. W przypadku braku folderu mods należy stworzyć go samodzielnie.Mody graficzne, czyli tak zwane „shadery” należy umieszczać nie w folderze mods, a w folderze shaderpacks.Jeżeli zamierzacie, na przykład, wypróbować mod kompatybilny z Minecraftem w wersji 1.12, grę należy uruchomić w tej właśnie wersji. Launcher gry pozwala na uruchomienie gry w każdym wydaniu od 1.0 do 1.14.4. Jednakże, zwykle mody wymagają uruchomienia Minecrafta w danej wersji dodatkowo z kompatybilnym narzędziemczy. Wówczas należy pobrać ich odpowiednie edycje, zainstalować, a następnie w launcherze również wybrać odpowiednie wydanie. Przykładowa nazwa takiego wydania to 1.14.2-forge-26.0.43W celi uniknięcia ręcznej instalacji modów, można skorzystać z dostępnej w naszej bazie aplikacji Twitch . Ta pozwala nie tylko na oglądanie transmisji z platformy, alei ich automatyczną instalację., na bieżąco sprawdzając czy gra działa prawidłowo. Poszczególne modyfikacje mogą bowiem ze sobą „kolidować”, uniemożliwiając bądź utrudniając rozgrywkę.Skoro tę obszerną instrukcję mamy za sobą, pora w końcu na przybliżenie Wam samych modyfikacji. Zapraszamy do lektury!od 1.7.2 do 1.14.4Cóż, Optifine to mod do Minecrafta, który powinniście zainstalować jako pierwszy. Jest to mod graficzny, który jednocześnie stanowi podstawę wymaganą do instalacji wielu innych modów graficznych, przede wszystkim shaderów. Dodaje on wsparcie dla tekstur o wyższej rozdzielczości, a także dodatkowe opcje graficzne. Dzięki nim możemy zwiększyć jakość oprawy wizualnej w grze – poprzez aktywowanie dynamicznego oświetlenia, zaawansowanego antyaliasingu, i nie tylko. Na tym jednak nie koniec, gdyż niektóre opcje pozwalają na usprawnienie działania Minecrafta na słabszych komputerach.1.14.4SEUS (Sonic Ether’s Unbelievable Shaders) to jeden z wielu shaderów dostępnych dla Minecrafta, ale jednocześnie jeden z najpopularniejszych. Ten mod, można powiedzieć, zamienia tytuł Mojangu w superprodukcję, która zapiera dech w piersiach, a robi to przede wszystkim wpływając na oświetlenie i cienie w grze. Każdy shader ma swój unikatowy styl, a styl shadera SEUS przypadł do gustu wielu graczom. Co ciekawe, SEUS jest też „wstępem” do czegoś znacznie… poważniejszego.1.14.4Wspomnieliśmy że SEUS jest wstępem do czegoś „poważniejszego”. Co mieliśmy na myśli? Otóż, shadery SEUS posiadają swoją eksperymentalną wersję o nazwie SEUS PTGI, która dodaje do Minecrafta… Ray Traycing. Niestety, za dostęp do niej trzeba zapłacić, ale dobra wiadomość jest taka, że już od jakiegoś czasu Microsoft i NVIDIA pracują nad darmową aktualizacją, która wprowadzi tę technologię do gry oficjalnie.Aby pobrać mod SEUS PTGI należy udać na profil jego autora w serwisie Patreon i wesprzeć go finansowo, wybierając subskrypcję przynajmniej na poziomie „Gold”, kosztującą 10 dolarów miesięcznie.1.7.10 do 1.14.4Kolejny warty uwagi shader do Minecrafta, zawierający mniej eksperymentalnych funkcji niż SEUS, ale za to także stabilniejszy, to mod Sildur’s Vibrant Shaders. Ten shader szczególnie spodoba się osobom, którym najbardziej odpowiadają cieplejsze kolory w grach, bowiem właśnie te dominują w oświetleniu modyfikacji. Warto wspomnieć, że mod posiada kilka wersji, które powstały z myślą o konfiguracjach o różnej mocy. Poniżej umieściliśmy link do pobrania tej najmniej obciążającej komputer – Lite.1.15.2Podczas gdy Minecraft w wersji „for Windows 10” posiada wbudowane wsparcie dla VR, tego samego brakuje w wersji Java. Ten problem rozwiązuje modyfikacja Vivecraft, która dodaje do Minecrafta Java opcję gry w wirtualnej rzeczywistości. Mod jest kompatybilny nie tylko z HTC Vive, ale również w wieloma innymi headsetami, które współpracują ze SteamVR – Valve Index, Oculus Rift czy Windows Mixed Reality.1.12.2Jeżeli brakuje Wam w Minecrafcie mapy świata, do której od samego początku zabawy moglibyście zaglądać na bieżąco, Journeymap to coś dla Was. Ta modyfikacja podczas Waszej rozgrywki automatycznie tworzy mapę świata, którą możecie podziwiać nie tylko w przeglądarce w wersji powiększonej, ale również w postaci minimapy widocznej w prawym górnym rogu ekranu w grze. Jest to zatem ogromne usprawnienie względem domyślnego systemu map Minecrafta, który wymaga zbierania materiałów i craftingu. Poza wspomnianymi elementami Journeymap dodaje również radar graczy i mobów, tryb jaskinie/pozostały teren, a także tryb widoku dzień/noc.1.15.2Wadą wymienionego i opisanego wyżej Journeymap jest fakt, że ta modyfikacja nie jest kompatybilna z najnowszą wersją Minecrafta – 1.14.4. Alternatywą dla osób, które wolą korzystać z tej najnowszej wersji zamiast wracać do starej, jest stale aktualizowany VoxelMap. Ten mod, podobnie do Journey, oferuje i dużą mapę w formie przeglądarkowej, i minimapę. Nie zabrakło w nim również radaru mobów, punktów nawigacyjnych, oznaczeń miejsca śmierci oraz trybu jaskiniowego.1.15.2Jeżeli nie znacie lub nie pamiętacie podczas gry w Minecrafta pewnych receptur, zapewne robicie to co my – googlujecie. Tak, Minecraft posiada własny wewnętrzny spis receptur, ale do tych uzyskujemy dostęp dopiero po pierwszym wykonaniu danego przedmiotu. Konieczność szukania przepisów w Internecie eliminuje mod Just Enough Items. Ten dodaje do Minecrafta listę i tych receptur, które dotyczą „podstawowej” gry, i tych które są zaciągane z wszystkich zainstalowanych modyfikacji.1.15.2Ileż można zgromadzić w Minecrafcie skrzyń z przeróżnymi przedmiotami? Mnóstwo, nieprawdaż? Czy przeszukiwanie tych skrzyń w celu odnalezienia konkretnej rzeczy jest przyjemne? Nie bardzo. Mod Refined Storage poważnie ułatwia życie, pozwalając na przechowywanie przedmiotów w elektronicznym systemie, stworzonym przez samego gracza i dostosowanym do jego potrzeb. System można powiększać o kolejne dyski poszerzające jego pojemność, a jego zawartość można sprawdzać na odległość – jeśli zbudujemy specjalną antenkę Wi-Fi oraz tablet.1.12.2W Minecrafcie można zbudować naprawdę cokolwiek, jednak proces ten jest czasochłonny. Rzecz jasna, budowanie to jeden z ważniejszych aspektów zabawy Minecrafta, ale gdy tylko zechcecie odejść od niego na rzecz innych aktywności w grze, zachęcamy Was do skorzystania z modyfikacji Instant Structures Mod, która umożliwia tworzenie i małych, i wielkich konstrukcji w dosłownie chwilę. Mod zawiera nawet specjalną wyszukiwarkę pozwalającą na odnajdywanie projektów budowli, które chcielibyśmy wykorzystać, a także kolekcjonowanie ich w bibliotece.1.12.2Gdy tylko uznacie, że bloki oferowane przez Minecrafta są niewystarczające, koniecznie sięgnijcie po Chisel, czyli modyfikację, która wzbogaca grę o dodatkowe bloki dekoracyjne. Dostęp do tych wszystkich bloków można uzyskać z pomocą jednego narzędzia – dłuta (ang. chisel). Gdy w dowolny blok (np. cobblestone czy drewno) tym dłutem uderzymy, będziemy mogli nadać mu zupełnie nowy wygląd. Jak widać, mod wpływa tylko na estetykę, ale dla wielu ta ma ogromne znaczenie.1.15.2Minecraft oferuje dość sporo rodzajów biomów, ale prawdę mówiąc powinno być ich nieco więcej. Mod Biomes O’Plenty dodaje do gry mnóstwo nowych biomów, a dokładniej mówiąc przynajmniej 80. To wiąże się rzecz jasna także z nowymi roślinami, drzewami czy blokami. Modyfikacja robi naprawdę gigantyczne wrażenie, pozwalając na zwiedzenie aż tylu obszarów, a mowa o obszarach obejmujących wszystko od pustkowi, przez tropikalne lasy, lawendowe łąki czy lasy kwitnących wiśni aż po mistyczne gaje.1.12.2Dinozaury! Kto nie chciałby w Minecrafcie dinozaurów?! No właśnie. Z pewnością o tym samym pomyśleli twórcy modyfikacji JurassiCraft, która wprowadza do gry właśnie te majestatyczne zwierzęta. Niemniej, należy mieć na uwadze, że po jej instalacji świat Minecrafta się nimi tak po prostu nie wypełni. Wprowadzić je do niego musimy my, znajdując ich szczątki pośród bloków, analizując wyodrębnione z nich DNA i tworząc jaja, z których wyklują się dinozaury. Mowa o procesie bardzo pracochłonnym, ale z pewnością wartym wysiłku.1.12.2Czy kiedykolwiek marzyliście o tym aby osadnicy (ang.villagers) w Minecrafcie, byli bardziej zróżnicowani, aby można było wchodzić z nimi w bardziej złożone interakcje, wykraczające daleko poza zwykły handel? Mod Minecraft Comes Alive spełnia dokładnie to marzenie. Dzięki niemu każdy osadnik staje się unikatowy, otrzymuje imię, płeć oraz nowe funkcje. Poza tym, mod umożliwia rozmawianie z osadnikami, wspólne przemierzanie z nimi świata, a także zawieranie z nimi przyjaźni, romansów czy małżeństw oraz… wychowywanie dzieci.1.15.2Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć Botania to mod do Minecrafta, który oferuje jedynie kwiaty, ale w rzeczywistości jest to dalekie od prawdy. Mowa bowiem o kwiatach magicznych, które pozwalają na tworzenie run, różdżek i innych interesujących elementów ekwipunku, a także urządzeń wykorzystujących „moc ziemi w postaci Many”. Urządzenia te mają służyć automatyzacji niektórych części rozgrywki, ale w przeciwieństwie do innych technologicznych modów – w naprawdę piękny i unikatowy sposób.1.12Domyślnie Minecraft pozwala odwiedzić tylko dwa inne wymiary, ale nie planety, księżyce czy układy gwiezdne. To zmienia mod Advanced Rocketry, umożliwiający wybudowanie własnej rakiety w celu odbycia kosmicznej podróży, założenia stacji kosmicznych oraz eksploracji odległych światów. Cóż, po co nam No Man’s Sky, skoro mamy do dyspozycji coś takiego.1.12.2Ancient Warfare 2 to kolejny mod, który wprowadza do Minecrafta automatyzację, nie nadając grze klimatu industrialnego czy science-fiction. Ten sięga bowiem po inspirację do średniowiecza i nieco późniejszych epok, oferując koła wodne, wiatraki czy machiny oblężnicze. Możliwości modyfikacji sięgają jednak dużo dalej, gdyż dzięki niej możemy stać się przywódcą własnej osady - wypełnionej mieszkańcami, których możemy zamienić w żołnierzy, pracowników, farmerów czy kurierów oraz poprowadzić na wojnę.1.12Nie chcemy wiedzieć, jak wielkiego zaangażowania wymagało stworzenie tego moda. Przenosi on graczy do zupełnie nowej, mistycznej krainy - wypełnionej nowymi mobami i bossami, a także niesamowitymi strukturami – od ruin po wspaniałe fortyfikacje. Kraina ta stanowi, tak jak End czy Nether, wymiar, do którego możemy dostać się przez specjalny portal. Dzięki niej uzyskujemy dostęp do oryginalnych przedmiotów, bloków, mechanik (w tym nowego systemu upraw), jak również muzyki.Jeżeli interesują Was nowe technologię, inżynieria i wszelkiego rodzaju współczesna maszyneria, Mekanism jest modyfikacją stworzoną dla Was. Ta dodaje do Minecrafta przeróżne maszyny, pogrupowane na cztery kategorie, do których dostęp odblokowujemy po kolei, wraz z upływem czasu. Jest tak, ponieważ poszczególne kategorie obejmują maszyny o różnym stopniu zaawansowania. Dzięki Mekanism możemy stworzyć fabryki, zautomatyzować proces wydobywania surowców, zadbać o przeróżne źródła zasilania oraz wyprodukować sprzęt, jakiego Minecraft jeszcze nie widział.1.12Jak wyglądałby wymiar, który w Minecrafcie byłby przeciwieństwem Netheru, czyli zasadniczego piekła? Odpowiedź na to pytanie obrazuje mod Aether II, który zabiera nas do „niebiańskiej” krainy. Ta niebiańska kraina jest jednak niebiańska tylko z wyglądu, bowiem nie brakuje w niej czyhających na nas niebezpieczeństw. Tak więc, eksplorując ją, poznając jej historię, a także florę i faunę, nadal musimy na siebie uważać. Mimo że bawiąc się w modyfikacji trzeba mieć głowę na karku, warto jest po nią sięgnąć, zwłaszcza że oferuje nowe biomy, lochy, przedmioty, NPC i wiele innej zawartości, która po prostu urozmaica rozgrywkę Minecrafta.1.12Jak sama nazwa wskazuje, ComputerCraft to mod, który dodaje do Minecrafta komputery. Na tym jednak nie koniec, gdyż ten pozwala na tworzenie również takich sprzętów jak drukarki, monitory, stacje dysków czy modemy. Jednocześnie mod stanowi nietypowe środowisko do… programowania w języku Lua. Programując w ComputerCraft możemy i tworzyć przeróżne aplikacje dla wspomnianych komputerów, i programować roboty zwane żółwiami, które możemy skłonić nie tylko do wydobywania za nas surowców, ale również do wykonywania znacznie bardziej skomplikowanych operacji.1.15.2Immersive Engineering to kolejny mod przeznaczony głównie dla miłośników inżynierii. Ten wprowadza do gry możliwość tworzenia retrofuturystycznych maszyn inspirowanych rzeczywistą technologią, a także wiele nowych narzędzi, przedmiotów, materiałów oraz części potrzebne do budowania wspomnianych maszyn. Modyfikacja wykorzystuje API innego moda – RedstoneFlux, ale jego instalacja nie jest wymagana, aby zagrać w Immersive Engineering.1.12.2Nie wiemy czy to zdanie podzielacie, ale dla nas jednym z najlepszych elementów Minecrafta jest możliwość eksplorowania – eksplorowania światów, które za każdym razem są zupełnie inne. Niemniej, lista biomów, struktur czy przedmiotów, które można w ten sposób w grze znaleźć jest mocno ograniczona. Mod Rougelike Dungeons, jak wskazuje nazwa, sprawia, że satysfakcja z eksploracji jest jeszcze większa niż zwykle. To dlatego, że proceduralnie generuje on wielkie podziemne lochy czy wieże wypełnione łupami. Chyba warto pobrać starszą wersję Minecrafta tylko po to, żeby go zainstalować.1.12.2Chociaż na przestrzeni lat lista roślin, które można uprawiać w Minecrafcie się wydłużyła, nadal nie należy do najobszerniejszych. Mod Pam’s HarverstCraft kładzie temu kres, dodając 80 nowych takich roślin, a także 6 różnych krzewów, 50 owoców i drzew owocowych, 19 ryb, ponad 1400 nowych przedmiotów, i nie tylko. Poza tym, mod zmienia między innymi mechaniki związane z przywracaniem punktów zdrowia, zachęcając graczy do spożywania innych posiłków, niż tylko złote marchewki czy steki. Jeżeli zajmowanie się własną farmą to w Minecrafcie coś, co sprawia Wam szczególną satysfakcję, szczególnie zachęcamy Was do wypróbowania tej modyfikacji.1.15.2Cóż, domyślnie Minecraft posiada niewiele wymiarów, które lwiej części graczy mogły się już dawno przejeść. Na szczęście, w takich serwisach jak CurseForge nie brakuje modów, które wprowadzają Minecrasta dodatkowe, fanowskie wymiary. Jednym z nich jest The Midnight. Ten zabierze Was do mrocznego i tajemniczego świata o tej samej nazwi, w którym jedynymi źródłami światła są kryształy i pewne formy życia. Co najlepsze, po instalacji moda będziecie mogli wybrać się do wymiaru z własnej woli, ale istnieje też prawdopodobieństwo, że natraficie na wrogów, którzy wciągną Was do niego siłą. Uwaga, lepiej nie odwiedzajcie The Midnight bez odpowiedniego przygotowania. Mowa bowiem o miejscu, w którym czyha mnóstwo niebezpieczeństw.Jeśli Waszym zdaniem pominęliśmy jakieś ciekawe mody do Minecrafta, wspomnijcie o nich w komentarzu.