Zostawił smartfon na plaży. Złodziej wypłacił sobie małą fortunę BLIK-iem

Przestępca zwrócił pieniądze, ale było za późno.

BLIK-iem wypłacił ponad 15 tysięcy złotych

O tym, jak mocno powinno się pilnować smartfonu w trakcie odpoczynku na plaży, przekonał się 63-letni turysta odpoczywający nad jeziorem Bialskim. Na VII Komisariat Policji w Lublinie zgłosił się poszkodowany mężczyzna, który poinformował policjantów o kradzieży swojego telefonu oraz włamaniu na konto bankowe, powiązane z utratą pieniędzy. Parczewscy kryminalni dość szybko namierzyli wyjątkowo zuchwałego 31-letniego przestępcę.63-latek wypoczywający nad Jeziorem Bialskim w miejscowości Białka pozostawił swoje rzeczy bez nadzoru i poszedł popływać. Gdy wyszedł z wody zorientował się, że zniknął jego telefon komórkowy. Za namową żony sprawdził, czy z jego konta bankowego nie zniknęły pieniądze. Gdy skontaktował się z infolinią banku dowiedział się, że konto zostało "wyczyszczone".Konsultant banku przekazał poszkodowanemu, że z konta wykonywane były wypłaty przy pomocy aplikacji mobilnej i kodów BLIK - na kwotę ok. 15 tysięcy złotych. Nie wiadomo w jaki sposób 31-letni złodziej uzyskał dostęp do apki.Dwa dni po zgłoszeniu złożonym przez 63-latka na policję zgłosił się mężczyzna, który w trakcie spaceru z psem w rejonie zalewu Relax zauważył na dnie zbiornika telefon komórkowy. Zabrał go do domu, wysuszył i próbował skontaktować się z prawowitym właścicielem, jednak bezskutecznie. Nie znał kodu PIN. Dyżurny ustalił, że to skradziony telefon 63-latka.Policjanci ustalili, że sprawdzą kradzieży jest 31-letni mieszkaniec gminy Siemień. Zanim został ujęty, zwrócił pieniądze prawowitemu właścicielowi, aby uniknąć odpowiedzialności. Niedługo po zwrocie pieniędzy został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Podczas przeszukania policjanci w miejscu jego zamieszkania zabezpieczyli środki odurzające w postaci suszu roślinnego.31-latek odpowie za kradzież z włamaniem oraz posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.Źródło: KPP Parczew