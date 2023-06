Zabezpieczenia iPhone’a złamane. By skopiować dane nie trzeba Pegasusa

Sposoby już dostępne w Polsce.



Jeszcze do niedawna smartfony iPhone uchodziły za urządzenia, których zabezpieczeń nie da się złamać. Afera związana z inwigilowaniem Romana Giertycha, Krzysztofa Brejzy i Ewy Wrzosek udowodniła jednak, że jest to możliwe przy wykorzystaniu specjalistycznego narzędzia



Zabezpieczenia iPhone'a złamane

"Koleżanki i Koledzy, jakie macie doświadczenie w zakresie zdolności naszych służb do przełamania zabezpieczeń iPhone'a? W zeszłym tygodniu w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw Prokuratura Okręgowa uzyskała wszystkie dane z telefonu mojego klienta, w tym czaty z aplikacji Signal – iPhone 11 zabezpieczony sześciocyfrowym kodem. Ponoć aktualizowany" – tak wpis pojawił się jakiś czas temu na facebookowej grupie Adwokatura Polska. Z komentarzy jasno wynika, że ostatnie miesiące przyniosły przełom w zakresie łamania zabezpieczeń sprzętu i oprogramowania uznawanego wcześniej za doskonale zabezpieczone.



Wcześniej ze względu na koszt hakowanie smartfonów Apple zlecano tylko w najważniejszych sprawach. Teraz cena takich usług spadła, przez co wymiar sprawiedliwości chętniej sięga po możliwość odpłatnego łamania zabezpieczeń. Adwokaci donoszą o działającej w Gdańsku firmie, która łamie iPhone'y w cenie 20-40 tysięcy złotych za sztukę.



"Model iPhone’a nie ma znaczenia. Istotne jest bardziej jakie ma wgrane oprogramowanie do wersji. W przypadku iOS 12 rozkodowanie telefonu i nawet zaszyfrowanych wiadomości zajmuje nie więcej niż 3 godziny. Nowsze oprogramowania trochę dłużej" – skomentował adwokat Tomasz Wiliński. Dodać należy, że iOS 12 to system mocno już przestarzały. Bieżąca wersja to iOS 16, a jesteśmy w przededniu premiery iOS 17.



