Szukasz pirackiego oprogramowania? Uważaj na to oszustwo

Pobieranie pirackiego oprogramowania może mieć poważne konsekwencje i to nie tylko prawne. Nielegalne kopie programów często okraszone są "dodatkami", które mogą wyrządzić użytkownikowi naprawdę sporo szkód.



Eksperci zajmujący się badaniem i analizą zagrożeń, odkryli kolejną kampanię cyberprzestępców skierowaną do użytkowników YouTube, którzy chcieli pozyskać pirackie oprogramowanie.



Osoby padające ofiarą tego oszustwa są zachęcane do pobrania złośliwych plików, które następnie instalują różne szkodliwe programy na zaatakowanych urządzeniach. Głównymi celami cyberprzestępców jest oczywiście przechwycenie danych uwierzytelniających oraz kradzież kryptowalut.



Zasadzka na poszukiwaczy pirackiego oprogramowania

Oszuści tym razem postanowili wykorzystać zasięgi na platformie YouTube, gdzie publikowane są filmy przyciągające miłośników pirackiego oprogramowania.



Tytuły publikowanych wideo często sugerują dostępność pełnej i darmowej wersji popularnych programów, np. "Adobe Acrobat Pro dc Crack 2023 darmowa pełna wersja" czy "Adobe Acrobat Free Download". Warto podkreślić, że niektóre z tych filmów prezentują instrukcje dotyczące korzystania z pirackiego oprogramowania, chociaż większość z nich składa się ze statycznych obrazów niezwiązanych bezpośrednio z promowanymi aplikacjami.



Na YouTube nie brakuje filmów z linkami do cracków / foto. wł.



Jak zauważają analitycy z FortiGuard Labs, podmiotu firmy Fortinet, aby zyskać wiarygodność, cyberprzestępcy wykorzystują zweryfikowane kanały YouTube, które mają znaczną liczbę obserwujących. Eksperci zauważyli, że w przeszłości te konta publikowały legalne filmy, co sugeruje, że mogły zostać przejęte. W sekcji opisu i komentarzy filmów cyberprzestępcy umieszczają link prowadzący do pobrania zabezpieczonego hasłem pakietu z platformy GitHub. Z tego repozytorium można uzyskać dostęp do instalatora pirackiego oprogramowania. Login i hasło potrzebne do zainstalowania rzekomego oprogramowania również zawarte są w opisie filmu. Chyba domyślacie się, co dzieje się dalej?



Pamiętajcie, aby instalować oprogramowanie wyłącznie z legalnych i sprawdzonych źródeł. Poszukiwanie pirackich wersji programów to bardzo duże ryzyko związane z bezpieczeństwem.



Źródło: Fortinet