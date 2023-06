Jak ominąć hasło do BIOS? To proste, śrubokrętem

No, może nie proste, ale możliwe.

Obejście hasła BIOS śrubokrętem

Mogłoby się wydawać, że zabezpieczenie komputera hasłem BIOS czyni uruchomienie systemu niemożliwym. Oczywiście nie jest to metoda idealna, ale złamanie takiego rodzaju zabezpieczenia wymagało do tej pory sporej ilości wysiłku. Eksperci do spraw bezpieczeństwa z firmyudowodnili, że w przypadku niektórych starszych urządzeń do jego obejścia wystarczy... śrubokręt. Jak to możliwe?Nowozelandzcy eksperci z CyberCX szczegółowo opisali i zademonstrowali alarmująco prosty sposób uzyskiwania dostępu do starszych laptopów z blokadą założoną z poziomu BIOS-u. W swoim wpisie na blogu i materiale wideo kierownik firmy szczegółowo opisał, jak zewrzeć ze sobą odpowiednie piny chipa EEPROM za pomocą śrubokręta, aby obejść hasło BIOS.Demonstracja obejścia hasła BIOS została przeprowadzona na laptopach Lenovo, które zostały dłuższy czas temu wycofane z eksploatacji. Łatwe do odtworzenia obejście jest wykonalne wz 2013 roku iz 2012 roku. Inne modele i marki laptopów i komputerów stacjonarnych, które mają, w którym przechowywane są hasła, mogą również być podobnie podatne na takie ataki.