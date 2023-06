Google usunęło 32 złośliwe rozszerzenia do Chrome. Miały mnóstwo pobrań

Sprawdź, czy którekolwiek z nich zainstalowałeś.

Plaga złośliwych rozszerzeń

musi walczyć ze złośliwym oprogramowaniem nie tylko w sklepie. Cyberprzestępcy bardzo chętnie rozpowszechniają też bowiem malware za pośrednictwem– sklepu z rozszerzeniami do przeglądarki Google Chrome . Tak się składa, że gigant właśnie usunął z niego, które łącznie pobrano… ażJako pierwszy na trop omawianych złośliwych rozszerzeń w Chrome Web Store wpadł ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Najpierw odnalazł on złośliwy kod w rozszerzeniu o nazwie, które dysponowało w sklepie średnią ocen na poziomie 4,2/5 i posiadało ponad 2 miliony użytkowników.Palant poinformował, że złośliwy kod umożliwiał witrynie "" na wstrzykiwanie dowolnego kodudo wszelkich stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników rozszerzenia. Wyjaśnił, że kod został zaprojektowany tak, aby aktywował się 24 godziny po zainstalowaniu rozszerzenia, a jego głównym zadaniem było wyświetlanie użytkownikom reklam.Kilka tygodni po wykryciu malware w rozszerzeniu PDF Toolbox Wladimir Palant podzielił się w kolejnym artykule, że znalazł 18 kolejnych przeglądarkowych rozszerzeń w Chrome Web Store wykorzystujących podobny kod. Łącznie miały one 55 milionów użytkowników i obejmowały takie rozszerzenia jak(9 milionów aktywnych użytkowników),(6,9 miliona użytkowników) oraz(6,8 miliona użytkowników).