Miliony skradzionych loginów i haseł z Polski opublikowane w sieci

Zawiera dane do banków i popularnych serwisów.

Wielki wyciek danych polskich internautów - nawet kilka milionów loginów i haseł z Polski wyciekło do sieci. O sprawie donosi serwis, który przy okazji podaje szczegóły na temat tej fatalnej dla wielu osób sytuacji. To kolejny w ciągu ostatnich dni sukces hakerów. Wczoraj donosiliśmy, że w weekend karty płatnicze ING przestały działać , a powodem tego stanu rzeczy był wyciek danych od jednego z operatorów płatności.Wczoraj wieczorem na, czyli polskojęzycznym forum w sieci Tor , opublikowano gigantyczną bazę danych złożoną z ponad 6,2 miliona wierszy. Każdy z nich zawiera login i hasło wraz z linkiem do serwisu, do którego pozwalają się one zalogować.

poczta.onet.pl: 28 747 wpisów

poczta.wp.pl: 12 056 wpisów

online.mbank.pl: 10 140 wpisów

.ingbank.pl 1227 wpisów

.gov.pl: 44 385 wpisów

morele.net: 2672 wpisów

x-kom.pl: 10 761 wpisów

allegro.pl: 88 282 wpisów

facebook.com: 119 334 wpisów

Dokładna liczba poszkodowanych nie jest znana

Lista rekordów jest dłuższa niż sugeruje to nazwa pliku. | Źródło: Zaufana Trzecia StronaPlik txt prawdopodobnie stanowi jedynie fragment większej całości bazy, zawierający wyłącznie rekordy z frazą "PL" w nazwie, czyli głównie związane z domenami.pl. Są tutaj dane dostępowe do serwisów pocztowych, domen internetowych, ale też stron internetowych, których nazwy zaczynają się od liter "PL". Jak to wygląda w liczbach w odniesieniu do konkretnych domen? Niezbyt dobrze dla posiadaczy kont w popularnych serwisach:Dane prawdopodobnie pozyskano za pomocą malware typu "". Aplikacje tego rodzaju po zainstalowaniu na komputerze pobierają z niego wszystkie loginy i hasła zapisane w przeglądarkach internetowych.Nie wiadomo jak świeże są te dane - niektóre mogą być nieaktualne. Obecność w hasłach i loginach ciągu znaków "2023" sugeruje jednak, żeZ każdego komputera wyciekało zapewnie od kilku do kilkudziesięciu haseł. Realnie poszkodowanych może być maksymalnie kilkaset tysięcy osób z Polski, choć ostrożniej mówić o kilkudziesięciu tysiącach poszkodowanych.Niedługo za pośrednictwem serwisu Have I Been Pwned będziecie mogli sprawdzić, czy jesteście wśród poszkodowanych. Na ten moment niestety nie ma takiej możliwości.Jeśli chcesz spokojnie, pamiętaj o włączeniu weryfikacji dwuskładnikowej logowania i stosowaniu unikalnych haseł. Pomogą Ci je zapamiętać menedżery haseł Źródło: Zaufanatrzeciastrona.pl