Karty płatnicze ING nie działają. Polacy nie wiedzą, co robić

Wiemy, co się stało.

ING zaczęło wysyłać SMS z informacją o zablokowanej karcie Visa i próbie transakcji nieupoważnionej @ING__Polska @niebezpiecznik @Sekurak pic.twitter.com/PhnhCrSyUZ — CoolCat (@littlekociak) May 27, 2023

Karta ING nie działa

"W nocy z piątku na sobotę otrzymaliśmy informację, że u jednego z operatorów naszych kart nastąpił wyciek danych. Wiemy, których kart mogło to dotyczyć, dlatego natychmiast zablokowaliśmy je, by nikt nie mógł ich wykorzystać w nieuprawniony sposób"

Jeżeli dysponujesz kartą płatniczą wydaną przez ING Bank Śląski i w miniony weekend nie mogłeś za jej pomocą dokonywać transakcji, to wiedz, że nie jesteś osamotniony. Do zapowiadanej przerwy technicznej dołączyła niestety sprawa o wiele wyższej i bardziej niepokojącej randze. Bank zablokował karty płatnicze wielu klientów z racji wycieku danych jednego z operatorów.- poinformował bank w swoim komunikacie, wystosowanym w reakcji na doniesienia o aktywności hakerów.Co zrobić z zablokowaną kartą ING? Niestety, z zablokowanej karty nie da się korzystać. Możesz ją jedynie zastrzec w aplikacji mobilnej lub pod numerem telefonu +48323570012, przeciąć i... wyrobić sobie nową. Do momentu otrzymania fizycznej wersji karty możesz korzystać z wersji wirtualnej, przypisanej do systemu płatności Google Pay lub Apple Pay. Zapłacisz nią zbliżeniowo i za zakupy online.Co radzi w tej sprawie ING?nie panikuj, z uwagi na ilość dzwoniących trudno teraz o połączenie z naszą infolinią.skorzystaj ze swojej aplikacji mobilnej Moje ING, by zastrzec problematyczną kartę. Jest już bezpieczna, ponieważ ją zablokowaliśmy, ale dopiero kiedy ją zastrzeżesz możesz od ręki zamówić nową.zamów przez aplikację nową kartę. Zrobisz to w kilku prostych krokach, wybierając ją z Oferty. Jest to całkowicie bezpłatne.Twoja karta jest w drodze do Ciebie, ale od razu możesz użyć jej do płatności zbliżeniowych telefonem.Źródło: ING Bank Śląski