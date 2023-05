Aplikacja nagrywała audio bez wiedzy użytkownika i wysyłała je cyberprzestępcom

Wcześniej cieszyła się dobrą renomą.

Niestety, mimo szczerych starań giganta zdo sklepunieustannie trafiają aplikacje zawierające złośliwe. Coraz częściej zdarza się też, że aplikacja jest publikowana jako bezpieczne, użyteczne narzędzie, a dopiero potem umieszczane są elementy malware. Właśnie tak było w przypadkuAplikacja iRecorder – Screen Recorder od jakiegoś czasu sekretnie rejestrowała audio bez wiedzy użytkownika i wysyłała je cyberprzestępcom.iRecorder – Screen Recorder pojawiła się w sklepie Google Play we wrześniu 2021 roku. W tamtym momencie nie zawierała żadnego złośliwego kodu, ale to zmieniło się wraz z, która zadebiutowała w sierpniu 2022 roku. Odkrył to, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmyZłośliwy kod dodany do aplikacji bazuje na otwartoźródłowym trojanie typu(ang.) o nazwie, który jest w stanie kraść dane z urządzeń. Mowa o danych takich jak kontakty, wiadomości SMS, historia połączeń, historia przeglądania sieci, lokalizacja urządzenia, a także zrzuty ekranu. Jego zmodyfikowana wersja wykorzystana w aplikacji iRecorder – Screen Recorder posiada jednak ograniczoną funkcjonalność.

Zagrożenie zażegnane

Aplikacja iRecorder – Screen Recorder. | Źródło: iRecorder – Screen RecorderMalware, któremu nadano nazwę, jest zdolne do nagrywania audio z pomocą mikrofonu urządzenia co 15 minut i wysyłania nagrań do serwer cyberprzestępców. Możliwe jednak, że planowano poszerzenie jego możliwości po wiele wymienionych wyżej funkcji.Aplikację iRecorder – Screen Recorder pobrano ze sklepu Google Play ponad. Co więcej, miała ona całkiem wysoką średnią ocen w tej platformie, wynoszącą. Na szczęście już ją z niej usunięto. Oczywiście, jeśli pobrałeś ją na swoje urządzenie, jak najprędzej się jej pozbądź.Ale dlaczego zawarte w niej malware potrafiło akurat nagrywać i wysyłać dźwięk w krótkich odstępach czasu? To nietypowa cecha. Lukas Stefanko zasugerował, że być może było ono częścią kampanii szpiegowskiej, zwłaszcza że otwartoźródłowy AhMyth był już wcześniej używany przez grupę szpiegowskąznaną z atakowania organizacji rządowych i wojskowych w Azji Połudnowej. To powiedziawszy, nie ma dowodów na to, że AhRat jest z tą grupą powiązany., czyli twórca omawianej aplikacji, oferował w sklepie Google Play także inne aplikacje, ale one nie zawierały złośliwego oprogramowania. Jako że i do nich malware mogło zostać dodane w przyszłości, je także Google usunęło ze swojej platformy.Źródło: ESET , fot. tyt. Canva