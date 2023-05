Uwaga na darmowe bilety do zoo. To nowe oszustwo na Facebooku

Meta przyjmuje żenującą postawę.

Fałszywy profil warszawskiego zoo na Facebooku

Facebook to śmietnik i El Dorado dla złodziei. Administracja śpi

Facebook i firma Meta absolutnie nic nie robią sobie ze zgłoszeń dotyczących oszustów grasujących na najpopularniejszym na świecie serwisem społecznościowym. Fejkowe konta oszustów nie są usuwane, podobnie z resztą jak założone przez cyberprzestępców fałszywe fanpage'e. Niestety, od 22 kwietnia tego roku tysiące Polaków nabierało się na fałszywy profil warszawskiego zoo, rozdający rzekomo darmowe wejściówki.Warszawskie zoo za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu @WarszawkieZOO ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod ogród zoologiczny na Facebooku. Za pomocą fejkowego fanpage'a @WasszawskieZooOff zachęcają oni do wzięcia udziału w "losowaniu prezentów", w którym można wygrać 4 bilety do warszawskiego zoo. W istocie można wyłącznie stracić pieniądze i nie dostać w zamian niczego.Post oszustów na fałszywym fanpage'u warszawskiego zoo. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z FacebookaFałszywy profil zoo zachęca do napisania komentarza o treści "Sto lat!". Po napisaniu komentarza z naiwnym internautą kontaktuje się osoba zachęcająca do kliknięcia link i dokonania skromnej wpłaty. W najlepszym wypadku można stracić kilka złotych, w najgorszym majątek oraz konto na Facebooku.Pomimo tego, że oficjalny profil warszawskiego zoo zachęca do, Facebook nie usunął go od niemal miesiąca od masowych zgłoszeń. Pokazuje to dobitnie jak wielkim śmietnikiem i rajem dla wszelkiej maści oszustów stał się serwis założony przez Marka Zuckerberga.Sprawa została zgłoszona do, jednakże w przedmiotowej sprawie niczego nie zdziałano.Pozostaje nam zachęcić do zgłaszania fałszywego profilu ( TEGO ), wybierając opcję "...", a następnie "Zgłoś stronę", "Oszustwa i fałszywe strony", "Fałszywa strona" i "Prześlij". Jeśli możecie, aby nie dali się nabrać.Źródło: mat. własny