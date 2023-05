Odebrał telefon. Chwilę później stracił 150 tysięcy złotych

Zobacz, na co uważać.

Telefon od pracownika banku? Na to uważaj

"Dzień dobry, jestem pracownikiem banku. Ktoś próbował wziąć kredyt z Pańskiego konta..."

Oszuści stosują od lat te same metody wyłudzania pieniędzy za pośrednictwem telefonów. Niestety, pomimo tego, że staramy się opisać każdą z nich, nagłaśniamy przypadki komunikowane przez polską Policję i zachęcamy Was do dzielenia się tymi wpisami ze swoimi bliskimi, przestępcy co rusz okradają kolejnych Polaków z oszczędności ich życia. Tym razem 40-latek z Zielonej Góry stracił na rzecz złodziei 150 tysięcy złotych.- gdy słyszysz te słowa w słuchawce, lepiej natychmiast się rozłącz i samodzielnie skontaktuj się z bankiem, aby potwierdzić te słowa. Tego rodzaju telefony to coraz popularniejsza w tym roku zagrywka przestępców, chcących wzbudzić strach i wyłączyć racjonalne myślenie. W przypadku 40-latka z Zielonej Góry metoda okazała się skuteczna.Do Komendy Miejskiej Policji z Zielonej Górze zgłosił się mężczyzna, zawiadamiając o tym, że został oszukany. Na jego telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Co ważne, oszuści dzwonią także na telefony komórkowe i dzięki metodzie zwanej spoofingiem często wydaje się, że robią to z oficjalnego numeru banku. Niech to nie uśpi Waszej czujności. Fałszywy pracownik banku poinformował, że ktoś chce zaciągnąć kredyt na konto 40-latka i należy natychmiast temu przeciwdziałać.