Zastrzeganie numeru PESEL. Wiemy, kiedy będzie możliwe

Coraz bliżej ważnej zmiany.

Pożyczka na numer PESEL to prawdopodobnie jedna z głupszych rzeczy, na którą pozwala prawo. Kradzież dowodu osobistego, czy raczej de facto jego utrata, oznacza obecnie potencjalną lawinę problemów. W lipcu 2022 roku rząd zapowiedział, że wprowadzi możliwość łatwego i szybkiego zastrzegania numeru PESEL . W grudniu minionego roku dowiedzieliśmy się, że zastrzeżenie PESEL będzie darmowe , a teraz wiemy też, kiedy zostanie wdrożone.Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński potwierdzał, że zastrzeganie numeru PESEL będzie możliwe z poziomu świetnej aplikacji mObywatel oraz w formie tradycyjnej, pisemnej w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie pocztowym. Aby zastrzeżenie PESEL stało się możliwe niezbędna jest nowelizacja ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych ustaw w związku z zapobieganiem skutkom kradzieży tożsamości. Dobre wieści: Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy.Według informacji przekazywanych przez serwis Cashless.pl, rejestr z zastrzeżonymi numerami PESEL ma zostać uruchomiony już we wrześniu bieżącego roku. Usługa będzie bezpłatna i ma chronić nie tylko przed zaciąganiem pożyczek przez niepowołane osoby, ale też na przykład wyrabianiem duplikatów kart SIM.

Jak zastrzec PESEL?

Aplikacja mObywatel wkrótce zyska opcję zastrzegania numeru PESEL. | Źródło: gov.plPrzypominam, że już wkrótce zastąpi dowód osobisty we wszystkich przypadkach. To narzędzie, z którego warto korzystać z wielu powodów. Najlepiej je zainstalować i sprawdzić, co potrafi.Taki sposób obecnie nie istnieje.Obecnie jedyną metodą bronienia się przed działalnością przestępców jest skorzystanie z Biura Informacji Kredytowej i wykupienie płatnej usługi monitorowania tego, czy ktoś nie próbuje dopuszczać się zaciągania pożyczek na numer PESEL lub dokonanie zastrzeżenia kredytowego.Źródło: mat. własny, Cashless