Numery klientów DPD w rękach przestępców. Zobacz, czy Twój też

Kolejny wyciek danych.

Wyciek numerów DPD

"Szanowni Panstwo, DPD uzyskalo informacje, ze u jednego z dostawcow uslug smsowych moglo dojsc do nieuprawnionego ujawnienia Panstwa numeru telefonu - prosimy o zachowanie szczegolnej ostroznosci w stosunku do SMS lub telefonow, ktore Panstwo otrzymujecie, w tym wszelkich prosb o dokonanie oplat za uslugi lub towary badz przekazanie swoich danych. Przypominamy rowniez, aby nie klikac w podejrzane linki zawarte w wiadomosciach"

DPD pisze o ujawnieniu numerów, bo wysyła SMSy przez SerwerSMS który kilka dni temu wykrył intruza na jednym z serwerów



Intruz miał dostęp do "fragmentu archiwalnej bazy" z numerami



Niekoniecznie oznacza to, że Wasze numery wyciekły. Mogły, ale trzeba czekać na dalsze ustalenia https://t.co/3zG92YQuK4 — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) April 21, 2023

Wygląda na to, że jeśli korzystałeś kiedyś z usług kurierskich firmy, Twój numer telefonu mógł wpaść w niepowołane ręce. Bliżej nieokreślona liczba Polaków otrzymała na swoje telefonu wiadomość z ostrzeżeniem o wycieku danych. Dobre wieści są takie, że jeżeli do tej pory nie dostałeś SMS-a, prawdopodobnie jesteś bezpieczny.- głosi SMS, którego nadawcą jest rzekomo DPD Polska . Pisownia jest oryginalna, a w komunikacie nie sięgnięto po polskie znaki.Ze względu na brak polskich znaków w treści wiadomości można dywagować na temat prawdziwości wiadomości. Podobne wiadomości cyberprzestępcy wysyłają ostatnio do klientów banków . Tutaj trudno doszukiwać się chęci oszukania odbiorców w jakikolwiek sposób - przynajmniej na razie.Według dotychczasowych doniesień, włamywacze mogli uzyskać dostęp do "fragmentu archiwalnej bazy z numerami". Jest to powiązane z niedawnym wykryciem ataku na, z którego to właśnie korzysta DPD oraz kilka innych firm. O wycieku z tym związanym poinformowała też firmaw wiadomości rozsyłanej swoim klientom.