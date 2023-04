60 popularnych aplikacji ze sklepu Google Play zawierało malware

Pobrano je łącznie ponad 100 milionów razy.

Ukryte zagrożenie

Mimo wszystkich zabezpieczeń, które zastosowano w sklepie, do platformy regularnie dostają się aplikacje zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Badacze zniedawno wykryli w nim aż 60 aplikacji zawierających, które bez wiedzy użytkowników klikało w reklamy i zbierało poufne informacje. Aplikacje te pobrano łącznie ponad 100 milionów razy.Wspomniane aplikacje wykorzystywały bibliotekę oprogramowania o nazwie. Co jednak ciekawe, twórcy tych aplikacji nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że dodali w nich złośliwy komponent.Po instalacji biblioteka ta zbierała dane z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, dane o historii urządzeń sparowanych za pośrednictwem Wi-Fi i Bluetooth, a także dane o lokalizacji. Ponadto klikała ona w reklamy bez wiedzy użytkownika. Najpierw Goldoson załadowywała kod, potem wstrzykiwała go do spersonalizowanego, ukrytego komponentu, po czym wykorzystywała go w celu odwiedzania wielu adresów URL. W ten sposób generowała cyberprzestępcom przychody z reklam.