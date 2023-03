Korzystasz z tych smartfonów? Możesz mieć ogromny problem

Google poinformowało o licznych exploitach.



Należąca do Google jednostka badawcza Project Zero poinformowała o odkryciu kilkunastu luk w niektórych chipach od Samsunga, które znajdują się w dziesiątkach modeli smartfonów z Androidem – istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że prędzej czy później zostaną one wykorzystane przez hakerów. Koniecznie więc zapoznaj się z artykułem, by sprawdzić czy jesteś właścicielem dotkniętego exploitem urządzenia.





Google poinformowało o istotnych lukach w zabezpieczeniach smartfonów



Doszło bowiem do zgłoszenia 18 luk zero-day w modemach Exynos produkowanych przez koreańskiego giganta technologicznego. Cztery z nich oznaczono jako te charakteryzujące się największą szkodliwością, co oznacza, że oszuści są w stanie skorzystać z nich zdalnie oraz bez wiedzy użytkownika poprzez… sieć komórkową. Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez szefa oddziału Projekt Zero, Tima Willisa:



Testy przeprowadzone przez Project Zero potwierdzają, że te cztery luki pozwalają napastnikowi na zdalne przejęcie kontroli nad telefonem na poziomie pasma podstawowego bez interakcji z użytkownikiem i wymagają jedynie znajomości numeru telefonu ofiary. Jesteśmy przekonani, iż wykwalifikowani hakerzy byliby w stanie szybko stworzyć exploita operacyjnego, aby zdalnie i po cichu załatwić zaatakowane urządzenia.



Mówimy więc o dosyć krytycznej sytuacji – zwłaszcza że Google poinformowało o niej jeszcze zanim luki zostały załatane, co zdarza się bardzo rzadko. Rzecz jasna błędy były znane już kilka miesięcy temu, lecz Samsungowi nie udało się ich naprawić w przeciągu 90 dni, co poskutkowało puszczeniem informacji do publicznej wiadomości.



Samsung M33 to jeden z wielu smartfonów dotkniętych problemem / Źródło: Samsung



Jeśli zaś chodzi o listę dotkniętych sprzętów, to jest ona następująca:





Mobilne urządzenia od Samsunga z serii S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21s, A13, A12, A04s;

Mobilne urządzenia od Vivo z serii S16, S15, S6, X70, X60 i X30;

Mobilne urządzenia z serii Pixel 6 i Pixel 7;

Wszystkie urządzenia mające na wyposażeniu chipset Exynos Auto T5123.



Lista jest więc obszerna i Google zachęca na razie (do czasu wdrożenia odpowiednich aktualizacji oprogramowania) wyłączyć połączenie Wi-Fi i VoLTE w swoich smartfonach, by usunąć ryzyko wykorzystania tych luk. Warto więc zainteresować się sprawą jeśli jesteście posiadaczami któregoś z wyżej wymienionych urządzeń. Dobrą wiadomością jest jednak to, że pozostałych 14 luk nie stanowi aż takiego zagrożenia, gdyż wymaga fizycznego dostępu do smartfona, by mogły zostać wykorzystane przez hakerów.



Źródło: Google / Foto. Samsung