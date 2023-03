Uważaj na wiadomości o zwrocie podatku

Oszuści w akcji.



Niektórzy Polacy otrzymali już swój zwrot podatku za 2022 rok. Zgodnie z niechlubną tradycją, okres rozliczania PIT-ów to żniwa dla wszelkiej maści oszustów. Przed działalnością cyberprzestępców ostrzegają banki, wśród których jest między innymi Bank Millennium. Oszuści podszywają się pod urzędy skarbowe, wysyłając fałszywe wiadomości o zwrocie podatku.



Wiadomość o zwrocie podatku? Uważaj

Cyberprzestępcy masowo rozsyłają Polakom wiadomości e-mail i SMS o zwrocie podatku. Musisz wiedzieć, że Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów nie proponują podatnikom opcji odbioru nadpłaconego podatku poprzez takie kanały komunikacji. Jeśli dostaniesz taką wiadomość, możesz być pewien, że ktoś próbuje Cię okraść.



Jak wygląda wiadomość od oszustów?

Najczęściej złodzieje i oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową oraz Urząd Skarbowy. W komunikatach kuszą możliwością szybkiego odbioru nadpłaty poprzez kliknięcie w link. Portale skrywające się pod adresami są fałszywe. Podszywają się tylko pod oficjalne serwisy - wystarczy zerknąć na ich adres w pasku adresu przeglądarki internetowej.



Jeżeli znajdziesz się już na takiej stronie, nie podawaj na niej żadnych swoich danych, zwłaszcza danych do logowania do bankowości internetowej, ani danych kart płatniczych. Już to zrobiłeś? Czym prędzej zmień dane do logowania i zastrzeż kartę na oficjalnej infolinii banku lub w placówce stacjonarnej.



Jak nie dać się oszukać?

Weryfikuj adres strony i dane nadawcy, od którego otrzymasz podejrzaną wiadomość. Sprawdzaj adresy stron internetowych. Zwracaj uwagę na błędy językowe, w tym ortograficzne. Masz wątpliwości? Skontaktuj się ze swoim bankiem.



Wszelkie przypadki oszustw zgłaszaj CERT pod adresem incydent.cert.pl.



Źródło: Bank Millennium