Klienci mBanku w niebezpieczeństwie. Na to musisz uważać

Co zrobić w razie wpadki?

Potwierdzenie płatności SWIFT w mBanku? Uważaj

"Uważaj! Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail. Piszą o potwierdzeniu rzekomej płatności SWIFT. Wiadomość zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Nie otwieraj go! Doprowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim urządzeniu"

Uważaj! Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail. Piszą o potwierdzeniu rzekomej płatności SWIFT. Wiadomość zawiera plik ze złośliwym oprogramowaniem. Nie otwieraj go! Doprowadzi to do instalacji złośliwego oprogramowania na Twoim urządzeniuhttps://t.co/YJLt3a7qKu pic.twitter.com/81upAM7gdk — mBank (@mBankpl) February 16, 2023

Co zrobić jeśli zainstalowałem wirusa?

Internet to pod wieloma względami zbawienie dla ludzkości, ale również przyczyna naprawdę wielu nieszczęść. Cybeprzestępcy czyhają na niemal każdym kroku i trzeba być bardzo ostrożnym, aby nie dać się złapać w ich sidła i nie stracić dorobku swojego życia. Tradycyjnie najczęściej na celownik złoczyńców trafiają użytkownicy bankowości internetowej. mBank, jeden z najpopularniejszych banków w Polsce, ostrzega przed nową kampanią przestępców, odbywającej się za pośrednictwem poczty elektronicznej.Eksperci ds. bezpieczeństwa z mBanku wystosowali ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami e-mail wysyłanymi przez cyberprzestępców. W wiadomościach wysyłanych na skrzynki mailowe Polaków nawołują oni do potwierdzania rzekomych płatności SWIFT. Kliknięcie w link skutkuje pobranie na komputer złożliwego oprogramowania.- czytamy w komunikacie na Twitterze.Zainstalowanie programu może spowodować utrafę dostępu do komputera, a w konsekwencji także utratę oszczędności.Jest tylko jedna prawdziwa strona do logowania w mBanku -. Oczywiście logować można się także w aplikacji mobilnej mBank W takim wypadku błyskawicznie przeskanuj komputer programem antywirusowym w poszukiwaniu malware. Najlepiej odłącz komputer od połączenia sieciowego, uprzednio zmieniając hasła do bankowości internetowej oraz serwisów społecznościowych.Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustów podszywających się pod mBank, skontaktuj się z mLinią pod numerem telefonu +48 42 6 300 800. Jeżeli czujesz, że mogłeś zostać oszukany przez przestępców podszywających się pod inny bank, niezwłocznie zgłoś to pod właściwym numerem telefonu.Pamiętaj, że banki nigdy nie wysyłają do klientów wiadomości e-maili z linkiem kierującym do strony logowania.Źródło: mBank