Ta metoda oszustów działa doskonale. Przekaż swoim bliskim

Spoofing niezmiennie groźny.



Spoofing telefoniczny to metoda cyberprzestępców, dzięki której mogą oni podszyć się pod dowolny numer telefonu, na przykład banku. Sposób ten jest niezmiernie skuteczny od wielu lat. Boleśnie przekonał się o tym pewien 64-latek.



Starszy mężczyzna z powiatu kolneńskiego uwierzył mężczyźnie podającemu się za pracownika banku, że jego oszczędności na koncie są zagrożone i ktoś próbuje dokonać ich wypłaty. Chwilę później w tej sprawie miał zadzwonić do niego prokurator.



Minęła chwila, a do poszkodowanego zadzwonił inny oszust, podający się za pracownika Prokuratury Generalnej w Warszawie. Uwiarygodnił relację osobnika podszywającego się za pracownika banku, dodając, że wkrótce otrzyma wezwanie do Policji celem złożenia zawiadomienia o przestępstwie.



Co ciekawe, 64-letni mężczyzna zweryfikował oba numery, z których do niego dzwoniono i faktycznie należały do banku i prokuratury. Niestety, mężczyzna nie postanowił przy okazji sprawdzić prawdziwości historii samemu dzwoniąc do banku i prokuratury.



Za namową oszustów przelał 10 tysięcy złotych na rzekomo bezpieczne konto, które miało zagwarantować spokój ducha. Niestety, mężczyzna postanowił zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej rzekomo z banku w samym banku dopiero wtedy, gdy przelał pieniądze.



Jak chronić się przed spoofingiem?

Podobnie jak należy stosować weryfikację dwustopniową haseł, dla bezpieczeństwa powinno się w zbliżony sposób sprawdzać podejrzane SMS-y i połączenia. Jak widzicie, weryfikacja samego numeru nie wystarczy, bo łatwo się pod niego podszywać.







Najprościej jest się rozłączyć, wyszukać numer telefonu do danej instytucji i zadzwonić do niej, aby potwierdzić prawdziwość informacji.



Wszystkie podejrzane wiadomości e-mail mogą być zgłaszane za pomocą formularza na stronie incydent.cert.pl lub poprzez email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .



Źródło: KPP w Kolnie