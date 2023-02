Uwaga na fałszywe e-recepty. NASK ostrzega

Kolejne zagrożenie w sieci.

Uwaga na fałszywe e-recepty

Źródło: CERT

Źródło: CERT

Zespół CSIRT NASK regularnie ostrzega Polaków przed bieżącymi zagrożeniami czyhającymi na nich w Internecie. Eksperci poinformowali właśnie, że odnotowali nowy typ kampanii phishingowej, w której cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o żerowanie na rosnącej popularności e-recept.Przestępcy w swojej najnowszej kampanii rozsyłają Polakom wiadomości informujące odbiorców o wystawieniu im e-recepty. Zachęcają w nich do otwarcia załącznika, rzekomo zawierającego szczegółowe dane, które pozwalają na realizację przesłanego dokumentu. Najbardziej zagrożone są oczywiście osoby regularnie odwiedzające lekarzy i spodziewające się niejako podobnych wiadomości.W załączniku oczywiście nie ma obiecywanych treści. W rzeczywistości przekierowuje on potencjalne ofiary do witryny internetowej, za pomocą której przestępcy wyłudzają dane logowania do poczty elektronicznej. Jeśli trafiłeś już na taką stronę, pod żadnym pozorem nie podawaj na niej żadnych danych. Sprawdzaj w pasku adresu przeglądarki internetowej, czy dana strona jest faktycznie oficjalną witryną, za jaką się podaje. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zrezygnuj z podawania informacji..Wszystkie podejrzane wiadomości e-mail mogą być zgłaszane za pomocą formularza na stronie incydent.cert.pl lub poprzez email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Źródło: CERT