I to groźne złośliwe oprogramowanie.

Malware, które sprytnie unika wykrycia

Poważna wada ChatGTP

– chatbot, który zasłynął w Internecie za sprawą ze swoich zdolności do tworzenia tekstów sprawiających wrażenie, jakoby wyszły spod ręki człowieka – jest jeszcze bardziej uzdolniony, niż się komukolwiek wydawało. Jak się właśnie bowiem okazało, ten potrafi nie tylko odrabiać zadania domowe za leniwych uczniów pisać scenariusze reklam , odpowiadać na skomplikowane pytania czy poprawiać inne teksty, ale także… tworzyć malware.Jak w swoim raporcie donosi firma, chatbot odjest w stanie pisać tak zwane, które jest szczególnie groźne. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa od dawna ostrzegali, że sztuczna inteligencja może odmienić życie cyberprzestępców, a teraz mamy dowód na to, że najprawdopodobniej mieli rację.Dlaczego polimorficzne złośliwe oprogramowanie jest tak groźne? Ano dlatego, że charakteryzuje się tym, iż jest w stanie nieustannie przekształcać się, ewoluować i zmieniać, aby uniknąć wykrycia. W efekcie tradycyjne programy antywirusowe i podobne narzędzia nie są w stanie zablokować zagrożenia i zapobiec skutkom jego działań.Cybeprzestępcy bardzo chętnie wykorzystują w swoich poczynaniach polimorficzne malware. Ba, obecnie większość cyberataków przeprowadzanych z udziałem malware wykorzystuje techniki polimorfizmu.Co ciekawe, ChatGPT posiada filtry, które mają uniemożliwiać mu tworzenie malware. Niemniej, eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa byli w stanie te filtry obejść. W jaki sposób? To bardzo proste. Po prostu bardzo mocno nalegali w swoich tekstowych komendach, aby sztuczna inteligencja spełniła ich żądania.Najpierw badacze nakłonili ChatGPT do wyświetlenia kodu określonego typu złośliwego oprogramowania, który mogli następnie wykorzystać w parze z chatbotem do skonstruowania określonych exploitów umożliwiających obchodzenie środków ochronnych. Zatem, eksperci są przekonani, że każdy cyberprzestępca-amator byłby w stanie wykorzystać chatbota do wygenerowania złośliwego oprogramowania.