Boisz się podsłuchu? Ten jammer audio ma zagłuszyć szpiegowanie

Croudfundingowy gadżet zwiększający prywatność.



Zjawisko podsłuchu zapewne jest swoją skalą rozdmuchane, ale to nie znaczy, że nie stanowi problemu. Szeroko rozumiane szpiegostwo przemysłowe jest obecne na świecie, podobnie jak wynajmowanie prywatnych detektywów przy różnych, nie zawsze w pełni jednoznacznych sprawach. Niekoniecznie od razu musi chodzić o sprawy wagi państwowej lub globalnej jak z filmów o Jamesie Bondzie. Jeśli macie odpowiedzialne stanowisko w pracy czy wręcz sami prowadzicie firmę, być może kiedyś zastanawialiście się nad przytaczanym tematem. Ten gadżet może pomóc w ograniczeniu podsłuchiwania, choć ma swoje ograniczenia.



Nikt cię skutecznie nie nagra i nie podsłucha podczas rozmowy… ale z dużym ograniczeniem

Dostępny obecnie w kampanii croudfundingowej na Indiegogo jammer audio o nazwie iRabbler, ma za zadanie zagłuszać wszelkie próby nagrywania czy przekazywania dźwięku przez urządzenia elektroniczne. Wysyła ciężkie do normalnego wychwycenia przez człowieka, choć całkiem mocne fale dźwiękowe o niesłyszalnej dla naszego ucha częstotliwości. Mają interferować z resztą dźwięków i sprawiać, że według pomysłodawców urządzenia, mikrofony wychwycą mocno zniekształcony dźwięk. Takie audio miałoby nie nadawać się nawet do dodatkowej obróbki i odszumiania (może wprawia w niepożądane drgania elementy nagrywające, inaczej można by prostym filtrem odciąć część pasma z zapisu). Metoda ma być szybka i wygodna.





Urządzenie wysyła w każdym kierunku mocne, ale niesłyszalne przez ludzi dźwięki / Foto: Indiegogo



Zamiast szukać ukrytych mikrofonów czy kamer wyposażonych także w rejestracje audio lub upewniać się, że nasi rozmówcy nie włączyli schowanego przez siebie dyktafonu, można po prostu aktywować iRabbler. Odgłosy z kilkumetrowej strefy nie powinny być dobrze rejestrowane przez przeznaczone do tego różne urządzenia. Jest jednak pewien minus i to bardzo duży. Metoda działania wyklucza własne korzystanie ze zdalnej komunikacji czy nagrywania. Rozmówca nie usłyszy nas przez telefon albo komunikator na komputerze, a robione przez nas nagranie także będzie nadawać się tylko do kosza. To ogranicza użyteczność jedynie do zapewnienia prywatności dla spotkań na żywo.



