Policja zatrzymała internetowych oszustów z Katowic. Można ich przykładnie ukarać

Dwóch szkodników mniej.

Oszukiwali na popularnym portalu aukcyjnym

Kolejni bezczelni internetowi oszuści zatrzymani i miejmy nadzieję, że zostaną przykładnie ukarani przez sąd. O sukcesie poinformowała, której funkcjonariusze dokonali zatrzymania w stolicy Górnego Śląska, w Katowicach. Aresztowanym na trzy miesiące 19- i 24-latkowi groziZatrzymani przestępcy grasowali na znanym serwisie aukcyjnym, gdzie upatrzyli sobie jako ofiarę m.in. pewną mieszkankę, która 10 stycznia bieżącego roku na sprzedaż wystawiła używane klocki dziecięce. Wkrótce po tym do internautki odezwał się klient rzekomo zainteresowany zakupem. Podesłał poszkodowanej link do fałszywej bankowości elektronicznej - to właśnie za jej pomocą kobieta miała odebrać płatność za rzekomo sprzedaną zabawkę.Po wejściu w odnośnik kobieta wybrała własny bank i chcąc zalogować się na konto podała hasło, dodając przy tym dane nowego urządzenia. Tym samym przekazała dane oszustom, przez co z jej konta zniknęło około 20 tysięcy złotych. Od razu po tym zajściu o sprawie zawiadomiła leszczyńską Policję.