Dane użytkowników Twittera na hakerskich forach. 200 milionów poszkodowanych

Problemy Twittera się nie kończą. 28 listopada 2022 roku Ania opisywała przypadek ogromnego wycieku danych użytkowników Twittera z początku ubiegłego roku. W jego efekcie do sieci przedostały się prywatne dane 5,4 miliona osób. Ten wyciek to jednak nic w obliczu tego, do czego hakerzy przyznali się nieco później. Kilka tygodni temu Internet obiegły doniesienia o hakerach, którzy wykradli bazę danych 400 milionów osób korzystających z Twittera. Elon Musk się z nimi nie dogadał, więc udostępnili oni informacje w sieci.Nie, wyciek danych nie miał miejsce za kadencji Elona Muska. Dane zaczęto pozyskiwać podobno zanim przejął Twittera za 44 miliardy dolarów , jeszcze w 2021 roku. Internetowi włamywacze podobno wykorzystali jedną z luk bezpieczeństwa, którą usunięto w lipcu 2022 roku. Elon Musk miał sporo czasu, aby w jakiś sposób porozumieć się z przestępcami. Nie zrobił tego, więc hakerzy umieścili dane na hakerskich forach. To naprawdę zła wiadomość.Adresy mailowe z ponad 200 milionów kont dostały się w ręce cyberprzestępców, co umożliwi kolejnym oszustom przeprowadzanie kampanii phishingowych, w których podszywali się będą najczęściej właśnie pod administrację tego serwisu społecznościowego. Ekspert CNN uważa, że na podstawie tych danych będą też prowadzone włamania metodami bruteforce. Najpopularniejsze hasła internautów są w zasadzie co roku identyczne, co ułatwi ten proceder.Jeśli chcesz dowiedzieć się czy Twoje dane zostały wykradzione, wystarczy, że odwiedzisz stronę Have I Been Pwned i podasz swój adres email. Narzędzie sprawdzi, czy dany e-mail był częścią jakiegoś wycieku danych, oraz czy został wklejony w liście wykradzionych danych.Możesz również skorzystać z Pwned Passwords . Wpisz tam swoje hasło (oczywiście bez dodatkowych danych), a serwis zweryfikuje czy zostało ono wykradzione i ile razy je widziano. Jeżeli Twoje hasło nie jest bezpieczne, najlepiej je zmień i włączcie weryfikację dwuskładnikową, aby dodatkowo zabezpieczyć swoje konta.nigdy nie wykorzystuj tego samego hasła w dwóch miejscach. W dobie darmowych menedżerów haseł to naprawdę proste. Oferują je nawet przeglądarki internetowe.Źródło: CNN