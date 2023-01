Fałszywy pakiet instalacyjny GIMP. Google dało plamę

Wstyd.

GIMP w Google? Uważaj na oszustwo

Google to najlepszy na świecie powód do korzystania z blokera reklam. Nie chodzi mi w tym wypadku o zwyczajne reklamy wyświetlane na stronach internetowych, oj nie. Nie mam nic przeciwko nienachalnym treściom reklamowym, skoro dzięki nim mam darmowy dostęp do publikowanych w sieci treści. Tym razem mam na myśli reklamy wyświetlane w wyszukiwarce Google, które coraz częściej prowadzą do witryn tworzonych przez cyberprzestępców, zawierających szkodliwe oprogramowanie.Internauci wyszukujący treści w Google i nie korzystający z blokera reklam często bezgranicznie ufają w to, że dostawca wyszukiwania nie podsunie im pod nos linku prowadzącego do niebezpiecznej strony. Otóż nic bardziej mylnego. Nie tylko wyświetli go na samym szczycie wyników wyszukiwania, ale zasugeruje przy tym, że witryna jest bezpieczna. Taki przypadek opisuje Sekurak.Historia jednego z czytelników Sekuraka wygląda trywialnie. Rafał chciał pobrać darmowy program GIMP , więc wpisał w Google GIMP i kliknął w pierwszy z wyników wyszukiwania. Wszystko prezentowało się "legitnie" - adres, poprawny opis strony.... nic nie zwiastowało nieszczęścia. Napis "Ad" sugerował, że jest to reklama. Nic w tym podejrzanego - twórcy GIMP-a mają go przecież prawo reklamować.