Nowe oszustwo na Netflix. Możesz stracić konto i dane kart płatniczych

Polacy dostają tysiące SMS-ów.

Oszustwo na Netflix

"Twoja subskrypcja jest tymczasowo zawieszona, prosze potwierdzic swoje dane, aby ja reaktywowac. Idz do: LINK"

"NETFLIX: Twoja ostatnia platnosc zostala odrzucona, prosze potwierdzic swoje dane lub Twoje konto zostanie zawieszone. Idz do: LINK"

NETFLIX: Nie udalo nam sie rozliczyc Twojej subskrypcji, prosimy o potwierdzenie danych lub Twoje konto zostanie zawieszone. Kliknij: LINK"

Przestępcy nie próżnują, żerując na niewiedzy Polaków. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin ruszyła gigantyczna kampania phishingowa za pośrednictwem wiadomości tekstowych, rozsyłanych na smartfony tysięcy Polaków. Tym razem cyberprzestępcy za cel obrali sobie pokaźne grono użytkowników platformy Netflix.Oszuści podszywają się pod Netflix. Na smartfony tysięcy Polaków w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin rozesłano co najmniej kilka różnych wariantów SMS-ów, w których widnieją wezwania do reaktywowania subskrypcji. Przestępcy sugerują odrzucenie wcześniejszych płatności. W każdej z wiadomości widnieje odnośnik prowadzący do strony internetowej wyłudzającej dane.Po kliknięciu w link jesteśmy kierowani do strony internetowej wyłudzającej dane. Przestępcy próbują pozyskać nie tylko dane karty płatnicze i dane osobowe, ale też loginy i hasła do kont Netflix, które później prawdopodobnie będą sprzedawane na aukcjach.Na co uważać? Jak zawsze należy patrzeć na to, co skrywa się pod linkami. W tym wypadku przestępcy nie postarali się i odnośniki już na pierwszy rzut oka wyglądają podejrzanie - adresy stron, do których kierują nie mają wiele wspólnego z oficjalną stroną Netflixa. Jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia co do linków, nie klikajcie w nie, a stan subskrypcji sprawdźcie bezpośrednio w aplikacji Netflix lub na stronie internetowej.Źródło: mat. własny, Niebezpiecznik.pl