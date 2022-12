Rząd ostrzega: uwaga na fałszywy eTOLL

Cyberprzestępcy nie próżnują.

Fałszywa strona systemu eTOLL

"Przypominamy, że adres strony systemu e-TOLL prowadzonej przez Ministerstwo Finansów to etoll.gov.pl. Prosimy o zachowanie ostrożności i niekorzystanie ze strony, która ma podobny adres i wykorzystuje logotypy MF, KAS oraz e-TOLL.

Podawanie danych karty płatniczej oszustom podszywającym się pod administratorów strony e-TOLL jest niebezpieczne i może skończyć się utratą środków finansowych.

Prosimy starannie weryfikować zapis w pasku adresowym strony systemu e-TOLL"

Cybertarcza Orange na szczęście zadziałała

Cyberprzestępcy znów w natarciu. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wydały wspólny komunikat, w którym ostrzegają Polaków przed stroną internetową podszywającą się pod rządowy serwis etoll.gov.pl. Niestety, strona z jakiegoś powodu działała w momencie publikacji ostrzeżenia, ale niektórzy dostawcy internetu, w tym na przykład Orange, aktywnie blokowali do niej dostęp.Od 1 grudnia 2021 roku na wybranych odcinkach polskich autostrad A2 i A4 obowiązuje system płatności e-TOLL . Przestępcy uruchomili swoją kampanię wymierzoną w jego użytkowników, tworząc służącą do wyłudzania danych kart płatniczych stronę etollgov.pl, której adres do złudzenia przypomina adres oficjalnej witryny etoll-gov.pl.Przekazanie danych karty płatniczej oszustom skutkować może ogołoceniem konta z wszelkich dostępnych na nim środków.- głosi Ministerstwo Finansów.Dosłownie kilka minut temu przed przejściem na stronę internetową broniła m.in. CyberTarcza Orange, uniemożliwiając jej uruchomienie. Przestępcy chyba zdali sobie sprawę z tego, że temat nagłośniono i domena jest obecnie... na sprzedaż. Ciekawe kto ją kupi.Przed klikaniem w jakiejkolwiek linki zawsze sprawdzajcie gdzie prowadzą. Jeśli macie wątpliwości, czy jakaś strona internetowa jest prawdziwa, sprawdźcie to na przykład w Google.Źródło: gov.pl