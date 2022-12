Hakerzy odcięli na ponad miesiąc rząd małego kraju od internetu. Mieszkańcy zrozpaczeni

Problemy Vanuatu.

Rząd Vanuatu odcięty od sieci

Atak hakerski owiany tajemnicą

Cyberataki wymierzone w instytucje rządowe nie są niczym nowym. W tym roku mierzyli się z nimi Ukraińcy, mierzyli się Rosjanie i Białorusini, ale też wiele innych państw wspierających którąkolwiek ze stron konfliktu. Złośliwości ze strony przestępców nie uniknęli nawet politycy z niewielkiego wyspiarskiego kraju. Państwo położone w Oceanii było zupełnie bezbronne w obliczu ataku.Vanuatu to malutki kraj wyspiarski o powierzchni, rozsiany na. Położony aż 800 km na północny zachód od Fidżi nie miesza się w żadne konflikty i jest naprawdę mocno odizolowany od świata zewnętrznego. Nie na tyle mocno, aby uniknąć ataków hakerskich.Od początku listopada rząd Vanuatu jestz powodu cyberataku. Szczegóły dotyczące charakteru ataku nadal nie są znane. Wiadomo tylko, że po miesiącu przywrócono zaledwie około 70 procent usług rządowych w cyberprzestrzeni. Nowo wybrani politycy Vanuatu zaczęli zauważać problemy z oficjalnymi systemami komputerowymi pierwszego dnia swojej kadencji, 6 listopada. Ostatecznie wszystkie rządowe usługi komputerowe zostały wyłączone.Urzędnicy nie mogli uzyskać dostępu do rządowych kont e-mail, obywatele nie mogli odnowić praw jazdy ani płacić podatków poprzez systemy internetowe, a informacje medyczne online i inne dostępne w nagłych wypadkach stały się po prostu niedostępne. Wiele urzędów powróciło do ery w pełni analogowej.Politycy przyznali, że wykryto naruszenie połączonych systemów centralnych na początku listopada, ale nie powiedziano w tej sprawie niczego więcej. Dziennikarze z pobliskiej Australii, która wysłała specjalistów do pomocy w naprawie systemów, twierdzą, że incydent był atakiem ransomware. Rząd Vanuatu nie potwierdził jeszcze charakteru naruszenia. Być może powodem jest zakłopotanie związane z charakterem ataku. Nierzadko atak ransomware wiąże się z przejęciem kompromitujących na danych.Jednym z powodów, dla których sądzi się, że może to być atak ransomware, jest to, że podobny incydent miał miejsce w hrabstwie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych na około miesiąc przed zamknięciem systemów rządowych Vanuatu.Małe kraje, takie jak Vanuatu, są idealnymi celami cyberataków ze względu na brak zasobów do cyberochrony w porównaniu z większymi i bogatszymi państwami.Źródło: NPR , zdj. tyt. Canva Pro