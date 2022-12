Zastrzeżenie PESEL za darmo będzie możliwe. Oszuści będą zawiedzeni

Pożądana zmiana.



Zastrzeżenie numeru PESEL

Wyciek numerów PESEL Polaków do sieci to jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą zdarzyć się osobom zatroskanym o swoje bezpieczeństwo. Tym niezatroskanym też, bowiem przestępcy dysponując takim numerem są w stanie na przykład zaciągnąć pożyczki w niektórych instytucjach parabankowych, czy też zarejestrować nań numer telefonu. Pożyczka na PESEL wciąż jest czymś możliwym i z tym niczego do tej pory nie zrobiono, a szkoda. Polski rząd zabrał się jednak za zapowiadany w listopadzie tego roku projekt zmian w przepisach, które pomogą zatrzec numer PESEL w łatwy sposób.Szykują się zmiany na lepsze w polskim prawie. Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński ogłosił, że przygotowano propozycję przepisów umożliwiających szybkie i łatwe zastrzeganie numeru PESEL. Będzie to możliwe za pomocą rewelacyjnej aplikacji mObywatel , ale również w formie tradycyjnej, pisemnej, w dowolnym urzędzie gminy. To podstawowe założenia nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych ustaw w związku z zapobieganiem skutkom kradzieży tożsamości.- mówi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji.