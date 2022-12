Reklamy Notepad++ i OBS Studio w Google prowadzą do malware

Bądźcie ostrożni.

Wcale nie tak dawno ostrzegaliśmy Was przed instalatorami popularnego programu MSI Afterburner , które poza narzędziem do podkręcania kart graficznych zawierały malware kopiące kryptowaluty. Tym razem na trop szkodliwego oprogramowania wpadł jeden z czytelników serwisu Sekurak.pl. W ślad za nim chcielibyśmy przestrzec Was przed wyszukiwarkowymi reklamami promującymi fejkowe wersje Notepad++ i OBS Studio. OBS Studio to programy cieszące się sporą estymą internautów. Notepad++ ceniony jest przez programistów, ale też dziennikarzy i osoby pracujące nad tekstem . Sam swoje publikacje tworzę najpierw właśnie w tym programie. OBS Studio to z kolei świetny program do streamowania i nagrywania wideo dla youtuberów i innych twórców podobnych treści. Na poszukujących tych aplikacji w sieci czyhają cyberprzestępcy.Internauta o pseudonimie Kinqu zwróciłuwagę na nieprawidłową domenę, do której kieruje jedna z reklam wyświetlanych u góry listy wyszukiwania Google. Wyniki te prezentowane są internautom przed wynikom z oficjalnymi aplikacjami. Dlaczego? To proste,, więc mogą liczyć na preferencyjne traktowanie.

Co zawierają domeny oszustów?

Źródło: Sekurak.plPo wpisaniu frazy notepad++ ukazuje się szkodliwa domena feesafasion[.]com z przekierowaniem do notepad[.]di-kr[.]com, przypominającą z wyglądu oryginalną domenę notepad-plus-plus.org. W obrębie tej samej domeny serwowane jest malware nawiązujące do OBS Studio - tym razem adres to obsproject[.]di-kr[.]com.Źródło: Sekurak.plStrony podsuwają nieświadomym ofiarą malware stworzone z myślą o systemach Windows, w związku z czym nieaktywne są linki do pobierania narzędzi dla systemów Linux i macOS. Pobrane archiwum z "Notepadem++" jest podwójnie spakowane, celem ominięcia kontroli antywirusowej i z pierwotnego rozmiaru 11,04 MB dekompresuje się do 762,2 MB.Uruchomienie instalatora skutkuje uruchomieniem bibliotek DLL pobierających pliki infekujące komputer. Wśród nich jest m.in. stealer Crypt.XPACK.Gen.Analiza danych przeprowadzona przez serwis Sekurak.pl wskazuje, że za dystrybucję malware odpowiada organizacja cyberprzestępcza S**** Industries Sol*******, na którą zarejestrowano ok. 150 pul adresów IP klasy C z maską 24-bitową, służącymi do dystrybucji SPAM-u, oszustw i hostowania torrentów i pornografii. Łącznie wykryto aż 756 złośliwych domen, choć Sekurak szacuje, że łącznie może być ich nawet 38100.Większość stron napisano w językuŹródło: Sekurak.plZainteresowanych szczegółową analizą problemu odsyłam do serwisu źródłowego.Zabezpieczajcie się w sieci i bądźcie czujni.Źródło: Sekurak