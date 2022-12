Popularny menedżer haseł z ogromnym wyciekiem danych

Doszło do kolejnego już wycieku danych z menedżera LastPass

Niedawno wykryliśmy nietypową aktywność w usłudze przechowywania danych w chmurze innej firmy, która jest obecnie współdzielona zarówno przez LastPass. Natychmiast rozpoczęliśmy dochodzenie, zaangażowaliśmy wiodącą firmę ochroniarską i powiadomiliśmy organy ścigania. Ustaliliśmy, że nieautoryzowana strona, wykorzystując informacje uzyskane w incydencie z sierpnia 2022 roku, była w stanie uzyskać dostęp do pewnych elementów informacji naszych klientów. Hasła naszych klientów pozostają bezpiecznie zaszyfrowane dzięki architekturze Zero Knowledge naszego autorstwa. Pracujemy pilnie, aby zrozumieć zakres incydentu i zidentyfikować, jakie konkretne informacje zostały udostępnione.

Źródło: LastPass

Twórcy popularnego menedżera haseł LastPass poinformowali o kolejnym wycieku danych. Tym razem hakerzy otrzymali bezpośredni dostęp do części informacji na temat użytkowników, lecz podobno nie do tych najbardziej wrażliwych. Specjaliści od zabezpieczeń pracują obecnie nad naprawieniem i zrozumieniem błędu.Dyrektor generalny usługi LastPass , Karim Toubba, poinformował o zaistniałej sytuacji w następujący sposób:Mowa więc o wycieku, który ma swoje początku już w sierpniu 2022 roku , kiedy to byliśmy świadkami podobnej sytuacji - wtedy jednak nie ucierpiały jakiekolwiek dane konsumentów. Teraz jest nieco inaczej i twórcy aplikacji nie do końca zdają sobie jeszcze sprawę z tego, które dokładnie informacje znalazły się w rękach hakerów., przynajmniej według oficjalnego oświadczenia. Użytkownicy nie mają więc wielkiego powodu do obaw, ale i tak warto zabezpieczyć się poprzez zmianę przypisanego adresu e-mail czy numeru telefonu. Pozostaje czekać na kolejną wiadomość ze strony pracowników LastPass.Nadal bowiem trudno stwierdzić ile danych znalazło się w niewłaściwych rękach, co jest dosyć niepokojącą wieścią. Przy okazji poinformowano, że. Mają one umożliwić skuteczniejsze monitorowanie całej infrastruktury.Dzięki temu usługa ma stać się w pełni wolna od potencjalnych ataków i być bardzo szybka jeśli chodzi o wykrywanie tzw. złych aktorów. Mleko się jednak rozlało i LastPass będzie postrzegany przez internautów jako nie do końca zaufana aplikacja - a mówimy przecież o jednym z najpopularniejszych menedżerów haseł dostępnym na rynku.Źródło: LastPass