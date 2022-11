Ogromny wyciek danych użytkowników Twittera. Mowa o milionach kont

Problem może dotyczyć też Ciebie.

Na początku tego roku, w styczniu, doszło do wycieku prywatnych danych ponad 5,4 miliona użytkowników– wycieku, który miał miejsce za sprawą luki w zabezpieczeniach platformy. Chociaż firma potwierdziła, że miał on miejsce, wówczas poinformowała o braku dowodów na to, iż dane z wycieku zostały przez kogokolwiek, w jakikolwiek sposób wykorzystane.Teraz mamy już potwierdzenie tego, że omawiane dane tak po prostu nie przepadły. Jak donosi serwis, udostępniono je na forum hakerskim. Co więcej, cyberprzestępcy dodatkowo weszli w posiadanie danych 1,4 miliona kont użytkowników zawieszonych na Twitterze. Pojawiły się też doniesienia o tym, że styczniowa luka w zabezpieczeniach Twittera spowodowała jeszcze większy wyciek danych, niż początkowo się wydawało – wyciek danych „dziesiątek milionów” użytkowników.Właściciel forum hakerskiego o nazwiewyznał przedstawicielom serwisu BleepingComputer, że to on był odpowiedzialny za wykorzystanie podatności w zabezpieczeniach Twittera (o obecność której uświadomił go inny haker, o pseudonimie). To on udostępnił dane milionów użytkowników na forum.

Post na forum Breached, za pośrednictwem którego udostępniono dane milionów użytkowników Twittera. | Źródło: BleepingComputer

Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Chad Loder ostrzegł o prawdziwej skali wycieku w serwisie Mastodon. | Źródło: BleepingComputer

Bądź przygotowany na phishing

Właściciel forum ujawnił też, że za sprawą innej podatności Twittera uzyskał dane 1,4 zawieszonych kont z Twittera. Nimi nie podzielił się jednak publicznie, ale prywatnie, tylko kilku osobom.O tym, że luka w zabezpieczeniach, którą załatano w styczniu, doprowadziła do jeszcze większego wycieku danych, niż dotychczas się wydawało, poinformował, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Ocenzurowaną próbkę informacji, do wycieku których doszło, Loder opublikował kilka dni temu w serwisie Mastodon, jako że kilka dni temu został na Twitterze zbanowany, z nieznanych powodów. W sumie wyciek mógł składać się nawet na 17 milionów pozycji, dotyczących zarówno użytkowników z USA, jak i Europy.No dobrze, ale na co składały się dane użytkowników Twittera, które wykradziono i do wycieku których doszło? Zawierały nie tylko informacje publiczne, na przykład o statusie weryfikacji, nazwie konta czy zawartości profilu, ale także numery telefonów oraz adresy e-mail. Wygląda jednak na to, że nie obejmowały haseł.Czy jeśli Twoje dane były częścią wycieku, ktoś może uzyskać dostęp do Twojego konta na Twitterze? Bezpośrednio raczej nie, ale z pewnością i tak warto zmienić hasło używane do logowania w tej platformie. Cyberprzestępcy zapewne spróbują wykorzystać posiadane dane do wyłudzenia Twoich danych logowania, przeprowadzającJeżeli otrzymasz wiadomość e-mail, która będzie twierdzić, że Twoje konto na Twitterze zostało zawieszone, że zaistniał problem z logowaniem do platformy lub że wkrótce Twoje konto utraci status zweryfikowanego, a która jednocześnie będzie zawierać przekierowanie zachęcające do zalogowania się poza Twitterem, zignoruj ją. Najlepiej będzie jeśli zgłosisz ją za próbę wyłudzenia informacji, a następnie usuniesz. Właśnie tego typu wiadomość byłaby bowiem próbą phishingu.Źródło: BleepingComputer , fot. tyt. Canva