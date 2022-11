Masz WhatsApp? No to możesz zacząć się bać

487 milionów poszkodowanych osób.

Przestępcy sprzedają dane 487 milionów osób z całego świata, w tym 2,6 miliona z Polski. | Źródło: CybernewsCyberprzestępcy przekazali w rozmowie z Cybernews, że są skłonni sprzedawać paczki danych użytkowników WhatsApp z konkretnych krajów. Dane Amerykanów kosztują na przykład 7000 dolarów (ok. 31500 złotych), użytkowników z Wielkiej Brytanii – 2500 dolarów (ok. 11269 złotych), a Niemców – 2500 dolarów (ok. 9015 złotych).Szczegółowa liczba numerów w podziale na kraje z wycieku WhatsApp z listopada 2022 roku. | Źródło: CybernewsSprzedający nie pochwalił się, w jaki sposób pozyskał bazę danych, sugerując jedynie, że wykorzystał swoją sposoby do zebrania tych danych. Zapewnił ponadto dziennikarzy serwisu Cybernews, że wszystkie numery należą do aktywnych użytkowników WhatsApp.Numery telefonów z listy mogą być i zapewne będą wykorzystywane do celów marketingowych, phishingu, podszywania się pod inne osoby i wszelkiej maści oszustw.i ostrzeżcie bliskich korzystających z WhatsAppa.Według najnowszych danych z WhatsApp na całym świecie korzysta nawet 2 miliardy osób.Źródło: Cybernews