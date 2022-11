Ups. iPhone może nie być taki super pod kątem prywatności

Apple ma zbierać sporo danych na temat użytkownika.



Nowe informacje udostępnione przez badaczy bezpieczeństwa Tommy’ego Myska i Tala Haj Bakry wskazują na to, iż Apple może zbierać więcej danych na nasz temat niż nam się początkowo wydawało. I co gorsza wszystko to pomimo zaznaczenia odpowiednich opcji związanych z brakiem zgody na udostępnianie danych.



Jakie dokładnie informacje mogą więc trafiać do Apple?



iCloud ma umożliwiać identyfikację konkretnej osoby



Cała sprawa związana jest z czymś, co zostało oznaczone jako “Directory Service Identifier”, czyli po prostu w skrócie DSID. Kiedy uruchamiamy iPhone’a po raz pierwszy, Apple pyta czy chcemy udostępnić dane analityczne, aby poprawić firmie z jabłkiem w logo rozwijać swoje usługi oraz produkty. Jeśli się na to zgodzimy, Apple przypisuje do naszego konta DSID i twierdzi, że żadna z pobieranych informacji nie będzie nas identyfikować.