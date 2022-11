Poznaliśmy najgorsze hasła 2022 roku. Password wciąż popularne

Zawartość listy nie dziwi.

Najgorsze hasła 2022 roku według NordPass. | Źródło: NordPass

Wpływ bieżących wydarzeń na brzmienie haseł

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Oczywiście, na tegorocznej liście nie zabrakło też takich haseł jakczy. Jeżeli ich używasz, natychmiast przestań. Narażasz się bowiem na utratę danych i dostępu do swoich kont.W swoim najnowszym raporcie NordPass postanowił też pokazać, jak popkultura wpływa na popularność haseł. Na przykład, ceremonia wręczenia Oscarów zainspirowała co najmniej 60 tysięcy osób do używania hasła. Z kolei ponad 10 tysięcy osób korzysta z hasła, ponad 53 tysiące osób z hasła, a ponad 2,5 miliona osób z hasła „, co ma związek z popularnością filmów i seriali o takich samych nazwach.NordPass wyśmiewa też to, że na Tinderze można dać się oszukać na kilka sposobów. Używanie w tej aplikacji hasłajest bardziej ryzykowne niż przesunięcie ekranu w prawo po trafieniu na miliardera. Tymczasem takiego hasła używa ponad 36 tysięcy osób.Jeżeli chcesz, aby Twoje konta były jak najmniej podatne na kradzieże danych, musisz zastosować się do kilku zasad. Po pierwsze korzystaj z długich i skomplikowanych haseł, zawierających co najmniej 12 znaków, wielkie i małe litery, a także cyfry i znaki specjalne. Dobrym sposobem jest też korzystanie z haseł składających się z trzech losowych wyrazów.Po drugie, nie używaj tego samego hasła na wielu kontach. Robiąc to, ułatwiasz cyberprzestępcom prowadzenie ich działalności. Po trzecie, nie zapisuj haseł na karteczkach, w notatniku czy w pliku programu. Zamiast tego sięgnij po menedżer haseł Źródło: NordPass , fot. tyt. Pexels/Miguel Á. Padriñán