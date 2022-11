macOS bezpieczniejszy niż Linux. A Windows? To oczywiste

Najnowszy raport.

Dyskusja o tym, który system jest najbezpieczniejszy jest stara jak świat. Wygląda na to, że odpowiedź na powyższe pytanie nie zmienia się zanadto na przestrzeni czasu, choć nie znaczy to wcale, że liczba ataków na poszczególne OS-u pozostaje niezmienna w czasie. Najnowszy raport przygotowany przezrzuca światło na to, ile malware znaleziono na poszczególnych systemach operacyjnych w 2022 roku.40-stronnicowy raport nie pozostawia żadnych wątpliwości. Najwięcej malware tworzy się z myślą o atakowaniu użytkowników korzystających z systemów Windows Linux . Korzystający z macOS mogą czuć się względnie bezpiecznie. Aż 54,4 procent wszystkich szkodliwych programów brało za cel Windowsa, 39,4 procent stworzono celem uprzykrzania życia miłośnikom Linuksa, a zaledwie 6,2 procenta stanowiło zmartwienie dla użytkowników sprzętu Apple z macOS.

"W przypadku sygnatur plików MacOS, MacKeeper uzyskał najwyższą pozycję na poziomie ok. 48% wszystkich wykrytych przypadków, z XCSSet na drugim miejscu z wynikiem niespełna 17%. MacKeeper to pakiet oprogramowania narzędziowego dla endpointów macOS, który pomaga optymalizować zasoby i monitorować zasoby wewnętrzne. Chociaż jego pierwotnym celem jest pomoc użytkownikom MacOS, często może być nadużywany przez przestępców, ponieważ dysponuje szerokimi uprawnieniami oraz dostępem do procesów i plików"

Najpopularniejsze malware

Dystrybucja malware w 2022 roku według systemów operacyjnych. | Źródło: Elastic Security LabsNic dziwnego, że hakerzy atakują przede wszystkim oprogramowanie, które jest używane przez największą liczbę osób.Co ciekawe, niemal 50 procent wszystkich zagrożeń na macOS miało to samo źródło: MacKeeper.- czytamy w raporcie.Popularność malware na macOS w 2022 roku. | Źródło: Elastic Security LabsRaport Elastic Security Labs rzuca przy okazji światło na to, jakie kategorie malware najczęściej są wykorzystywane do ataków. Tutaj także nie ma większego zaskoczenia. Trojany stanowiły aż 80,5 procenta wszystkich szkodników. Popularne były też programy kopiące kryptowaluty bez wiedzy użytkowników systemów (11,3 procent). Zaledwie (?) 3,7 procenta wszystkich wykrytych szkodliwych aplikacji stanowiło ransomware, czyli soft do wyłudzania okupów.Najczęstsze typy malware w 2022 roku. | Źródło: Elastic Security LabsCały przytaczany tu raport pobierzecie ze źródła poniżej.Źródło: Elastic Security Labs