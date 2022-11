4 aplikacje z malware wykryte w Google Play. Odinstaluj je!

Są zainfekowane.

Niestety, do sklepuregularnie przedostają się aplikacje zawierające złośliwe oprogramowanie. Często są to aplikacje, które na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie naprawdę przydatnych, ale w rzeczywistości przynoszą same szkody.Kolejny zestaw takich aplikacji ostatnio wykryli w Google Play analitycy z. Co najgorsze, są one wciąż w platformie dostępne.W sumie mowa o czterech aplikacjach. Każda z nich jest zainfekowana ukrytym trojanem reklamowym. Tymczasem, pobrano je łącznie ponad milion razy.Czym grozi instalacja omawianych aplikacji? Dopiero po kilku dniach od niej aplikacje zaczynają wykazywać szkodliwe zachowanie – oczywiście w celu uniknięcia detekcji ich prawdziwego charakteru. To szkodliwe zachowanie polega na otwieraniu phishingowych stron w przeglądarce Google Chrome.

Przykłady phishingu wywoływanego przez omaiwane aplikacje. | Źródło: Malwarebytes Labs

Malware wracające jak bumerang

Aplikacje zainfekowane trojanem reklamowym.| Źródło: Malwarebytes Labs

Trojan reklamowy, którym aplikacje są zainfekowane, otwiera przeróżne strony phishingowe, i te mniej i bardziej groźne – czasem z treściami dla dorosłych. Niektóre po prostu zarabiają na kliknięciach w reklamy, inne zachęcają do instalowania kolejnych, potencjalnie groźnych aplikacji. Karty ze stronami phishingowymi w Chrome są otwarte w tle nawet wtedy, gdy urządzenie jest zablokowane.Co ciekawe, wszystkie opisywane aplikacje należą do jednego dewelopera –. Ich nazwy toorazNiepokojące jest to, że wszystkie wymienione aplikacje już w przeszłości były infekowane malware. Niemniej, gdy tylko o tym informowano, deweloper jak gdyby nigdy nic wgrywał do Google Play „czyste” wersje aplikacji. Wygląda na to, że teraz, skoro został przyłapany ponownie, zrobił dokładnie to samo.Kto wie, być może w końcu Google pójdzie po rozum do głowy i uniemożliwi Mobile apps Group dostęp do Google Play. Tak czy siak, aplikacji tego dewelopera po prostu należy unikać.Jeżeli zainstalowałeś którąkolwiek z wymienionych aplikacji na swoim smartfonie, natychmiast ją usuń. Na przyszłość staraj się pobierać ze sklepu Google Play aplikacje, które cieszą się dobrą renomą. Opinie widoczne na stronach Bluetooth Auto Connect, Bluetooth App Sender, Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB oraz Mobile transfer: smart switch wyraźnie pokazują, że coś jest z tymi aplikacjami nie tak.Źródło: Malwarebytes , fot. tyt. Canva