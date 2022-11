W Płocku kobieta wyrzucała pieniądze przez okno. Internetowy oszust złapany

Zdumiewające sceny.

Oszustwo na policjanta

Kryminalnym udało się ująć pośrednika

Zastanawiam się nad tym, ile jeszcze powtarzalnych przypadków oszustw muszą opisać media, aby Polacy uodpornili się nareszcie na działania przestępców. Internetowe oszustwo na tani węgiel , na amerykańskiego żołnierza , czy też historia 72-latka oszukanego na 750 tysięcy złotych to tylko wierzchołek góry lodowej i przykłady, które warto przytaczać bliskim i znajomym chociażby po to, aby wiedzieli oni, do jakich metod posuwają się kryminaliści. O wielkim szczęściu może mówić 76-latka z Płocka, która w związku z działalnością cyberprzestępców nieomal nie straciła w spektakularny sposób oszczędności życia.W ubiegły poniedziałek rano do 76-letniej mieszkanki Płocka zadzwoniła kobieta podająca się za pracownika Poczty Polskiej. Informowała o rzekomo nieodebranych paczkach. Kilka godzin później zadzwonił kolejny telefon, w którym podający się za policjanta z Centralnego Biura Śledczego mężczyzna poinformował, że funkcjonariusze mają na oku grupę przestępców pragnących okraść jej mieszkanie. Tak właśnie zaczyna się znany schemat oszustwa na policjanta.Mężczyzna nakazał kobiecie zgromadzić wszystkie pieniądze, biżuterię oraz kartę bankomatową, spakować je do reklamówki i wyrzucić przez okno balkonowe. Kosztowności miał odebrać jeden z policjantów.Na tym się jednak nie skończyło.Oszuści postanowili przy okazji namówić kobietę do udania się do lokalnego banku i zaciągnięcia kredytu w wysokości 70 tysięcy złotych. Skutecznie. Nie podano jakich metod perswazji użyli przestępcy.Gdy 76-latka zjawiła się w domu z pieniędzmi, była gotowa do wyrzucenia reklamówki przez balkon. Na miejscu czekał już 21-latek, ale wraz z nim czekali także płoccy kryminalni. Od razu gdy chłopak podniósł reklamówkę z ziemi, został ujęty. Okazało się, że pełnił rolę pośrednika, który przesyłkę miał przekazać dalej.