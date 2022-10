Wygląda jak scam, ale to nie fake. Policja rozsyła SMS i maile do poszkodowanych

Pewnie też nie raz dostaliście od oszustów wiadomości SMS z prośbą o przelew lub kontakt z racji niedopłaty za rachunek energetyczny, paczkę czy problemy z bezpieczeństwem na koncie bankowym (w ostatnim przypadku popularniejsze są jednak próby nawiązania rozmów głosowych). W takim razie telefoniczna tekstowa wiadomość rzekomo nadana przez struktury rządowe, w której jesteśmy proszeni o pilny kontakt z CBZC, na pierwszy rzut oka wygląda na kolejny scam.



Policja i prokuratura biorą się za SMSowych oszustów podszywających się pod InPost i PGE

Tak przynajmniej można początkowo pomyśleć po przeczytaniu tekstu "Otrzymałeś SMS od sprawców podszywających się pod Inpost lub PGE. Jeśli w wyniku tego utraciłeś pieniądze, prosimy o pilny kontakt. Szczegóły na stronie CBZC" rozsyłanego z numeru 669979971. Będąc dociekliwym sprawdziłem strony CBZC (Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości) i jednak to realna akcja. Policja wraz z prokuraturą szukają osób poszkodowanych w wyniku działań podjętych po otrzymaniu wiadomości SMS rozsyłanych w dniach od 9 grudnia 2021 roku do 13 stycznia 2022 roku.

SMS na pierwszy rzut oka wygląda na scamową próbę nakłonienia do kontaktu, ale to oficjalna akcja / Foto: własne

Padłeś ofiarą oszustwa na niedopłatę do przesyłki lub rachunku za prąd? Skontaktuj się z Policją

Wspominane SMS mówiły o rzekomym wstrzymaniu przesyłek z racji niedopłaty i podszywały się pod InPost lub straszyły odłączeniem od sieci dystrybucji energii elektrycznej, jeśli nie zapłaci się zaległej należności. Wzorów wiadomości było kilka (można je sprawdzić pod tym linkiem na rządowych stronach Policji, a konkretnie CBZC), ale w każdym przypadku kwoty wynosiły dosłownie kilka złotych, więc wiele osób dla spokoju mogło chcieć dokonać przelewu wchodząc w zamieszczone linki do płatności. Wtedy niekoniecznie kończyło się tylko na utracie tych kilku złotówek.Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie na stronach CBZC - "W celu ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych, została przeprowadzona kampania informacyjna polegająca na rozesłaniu wiadomości SMS z numeru 48 669 979 971 oraz wiadomości e-mail do osób zidentyfikowanych jako osoby, które otrzymały SMS z w/w treściami. Osoby, które otrzymały przedmiotowe wiadomości proszone są o kontakt z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydział w Krakowie, tel. (47 8356551) w godzinach 8:00-14:00 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ."Źródło i foto: własne / CBZC