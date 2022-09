Unia Europejska zaostrza przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Potrzebne zmiany w prawie.

Unia Europejska chce zwiększyć cyberbezpieczeństwo

"Kiedy kupujesz produkt, ważne jest, aby produkt nie posiadał luk w zabezpieczeniach. Obecnie tak się nie dzieje. To przełomowe przepisy, bowiem Europa jest pierwszym kontynentem, który wprowadza tak surowe wymagania wobec dostawców produktów cyfrowych"

Unia Europejska jest w pełni świadoma zagrożeń, jakie niesie ze sobą wojna ekonomiczna z Rosją. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego bieżącego roku, państwa członkowskie doświadczają licznych ataków ze strony hakerów wspierających Kreml. Między innymi w związku z tym UE chce wprowadzić bardzo surowe zasady zabezpieczeń, dotyczące twórców produktów cyfrowych. Korporacje będą musiało mocno przyłożyć się do tego, aby spełnić podstawowe wymogi z zakresu cyberbezpieczeństwa.Najnowszy projekt ustawy proponowanej przez Unię Europejską zakłada dostarczanie aktualizacji bezpieczeństwa dla produktów przez cały okres użytkowania lub przez pięć lat od ich wprowadzenia na rynek - zależnie od tego, co następuje wcześniej. Nie chodzi tu jedynie o smartfony, o których wspominaliśmy w tym kontekście na łamach naszego serwisu. Producenci musieliby aktualizować oprogramowanie i zabezpieczenia wszystkich sprzętów podłączonych do sieci - nawet telewizorów, pralek czy lodówek. Wyłączone spod przepisów zostaną samochody i urządzenia medyczne, objęte oddzielnymi przepisami.- powiedział Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.Jak zapewne się domyślacie, protestują przeciwko temu dostawcy. Uważają oni, że wydłuży to czas i zwiększy koszty opracowywania nowych rozwiązań. Takiego rodzaju terror cenowy towarzyszy niemal każdej odgórnie wymuszanej zmianie, mającej na celu poprawę losu konsumentów i odejście od często antykonsumenckich praktyk. Wśród protestujących jest m.in. ZVEI, czyli stowarzyszenie niemieckich firm elektrycznych i cyfrowych.Firmy łamiące zasady miałyby podlegać wysokim karom - do 15 milionów euro lub 2,5 procenta globalnych przychodów.