Ukraina ostrzega: Rosjanie planują gigantyczne cyberataki

Wymierzone w infrastrukturę.

Władze Ukrainy ostrzegły, iż Kreml przygotowuje się do przeprowadzenia zmasowanych, ogromnych cyberataków wymierzonych prosto w infrastrukturę. I to nie tylko Ukraińców. Celem mogą paść także państwa sojusznicze - w tym Polska.W jaki sposób będą dokładnie działać hakerzy?Od samego początku wojny na Ukrainie Rosjanie atakowali sieci oraz wykorzystywali, które pozwalały toczyć cyber-wojnę. Tym razem nie będzie inaczej. Ukraińcy donoszą, iż Rosjanie będą chcieli wykorzystać ataki na infrastrukturę w celu zwiększenia efektu uderzeń rakietowych na obiekty dostarczające Ukrainie energię elektryczną. Wszystko to przede wszystkim we wschodnich i południowych regionach Ukrainy.

To nie pierwszy raz, kiedy Rosja atakuje ważne elementy infrastruktury Ukraińców. W 2015 roku hakerzy działający na zlecenie Kremla wykorzystali złośliwe oprogramowanie o nazwie BlackEnergy, które odpowiadało za włamanie do sieci korporacyjnych ukraińskich firm energetycznych. Następnie hakerzy dostali się do systemów kontroli nadzorczej i akwizycji danych - tym samym przejmując możliwości związane z generowaniem i przesyłaniem energii elektrycznej. Wywołana przez Rosjan awaria pozostawiła ponad 225 tys. osób bez prądu przez ponad 6 godzin.Atak przeprowadzony w 2016 roku był bardziej wyrafinowany. Rosjanie wykorzystali nowy fragment złośliwego oprogramowania, które wstrzyknięte do sieci energetycznej pozwoliło na włączanie i wyłączanie konkretnych podstacji. Trudno nie napisać, że takie działanie od strony technologicznej może naprawdę robić wrażenie.Oprócz złośliwego oprogramowania, Rosjanie do swoich cyberataków wykorzystują również bardzo prymitywne techniki - takie, jak ataki DDoS. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie one zostaną wykorzystane na masową w skalę w najnowszej fali cyberataków.Czy w Polsce mamy się czego obawiać? Ukaińcy ostrzegają, iż w najbliższych dniach nasz kraj również może paść falą wyrafinowanych ataków...