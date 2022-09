Wyciekły dane studentów SGH. Bing pokazywał je przez miesiąc

Świetnie zobrazowany przebieg konfliktu.

Wyciek danych SGH

login,

numer albumu,

imię i drugie imię,

nazwisko,

pesel,

płeć,

imię matki,

imię ojca,

panieńskie nazwisko matki, (po co to w ogóle uczelni?!)

data urodzenia,

adres korespondencyjny,

nr telefonu,

email prywatny,

obywatelstwo/narodowość, posiadanie Karty Polaka (tak, nie),

seria i numer dowodu lub paszportu i data wydania

tryb i poziom oraz kierunek studiów,

numer konta,

poziom znajomości języka,

średnia ocen,

liczba punktów.

screen



Wiadomość SGH do studentów w sprawie wycieku. | Źródło: Niebezpiecznik.pl Wiadomość SGH do studentów w sprawie wycieku. | Źródło: Niebezpiecznik.pl

Moje dane wyciekły do sieci - co robić?

Ledwie w środę informowaliśmy Was o dwóch atakach hakerskich na rządowy serwis eFaktura , a już musimy donieść o kolejnej gigantycznej wpadce związanej z cyberbezpieczeństwem. Tym razem zawiniła Szkoła Główna Handlowa. Wyciek danych z SGH jest poważny, bowiem w sieci przez mniej więcej miesiąc widniały bardzo szczegółowe dane studentów. Uczelnia tłumaczy się "błędem programistycznym" w systemie rekrutacji na wyjazdy międzynarodowe.Przez miesiąc w wyszukiwarce Bing - od 20 sierpnia do 15 września bieżącego roku - indeksowane były strony zawierające dane studentów popularnej warszawskiej uczelni, SGH. W wynikach wyszukiwania dało się wyświetlić wyłącznie numer albumu studenta oraz jego imię i nazwisko, ale przetwarzane przez niepowołane osoby były znacznie ciekawsze informacje. Jak informują władze Szkoły Głównej Handlowej, wyciek dotyczył danych, takich jak:Jak widać oprócz danych pozwalających zaciągnąć na kogoś kredyt w instytucji parabankowej są tu nawet nazwisko panieńskie matki, często stosowane w zabezpieczeniach bankowości internetowej i numery kont bankowych. Jak przekazują władze uczelni, dostęp do danych uzyskał 5 studentów uczelni i dane te usunęli. Nie wiadomo jednak, czy nie przyjrzała się im żadna dodatkowa osoba i nie udostępniła lub sprzedała ich gdzieś w sieci.Jeżeli padłeś ofiarą powyższego wycieku, to zastrzeżenie i zmiana dowodu osobistego nie będą wystarczające. Zalecamy dodatkowo przenieść oszczędności do innego banku, podobnie jak radzą eksperci z serwisu Niebezpiecznik.pl, zamykając dotychczasowe konto i... podając inne panieńskie nazwisko matki, którego i tak nikt nie weryfikuje na etapie deklaracji. Czy to przejaw paniki? Powiedziałbym, że troski o swoje pieniądze. To bardzo niska cena za spokój ducha.Przypominam, że w 2019 roku przez UODO karą za wyciek danych została ukarana inna warszawska uczelnia, SGGW.Źródło: Niebezpiecznik.pl , zdj. tyt. sgh.waw.pl